Секрет таинственных хоббитов раскрыт

Вымершая человеческая линия по прозвищу "хоббиты", возможно, не является дальним родственником современных людей, как считалось ранее.

Хотя современные люди, Homo sapiens, в настоящее время являются единственной сохранившейся человеческой родословной, другие человеческие виды когда-то бродили по Земле. Например, предыдущее исследование показало, что Homo erectus, наиболее вероятный предок современного человека, покинул Африку не менее 1,8 миллиона лет назад. Напротив, современные люди могли мигрировать из Африки только около 200 000 лет назад.

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За последние 20 лет исследователи обнаружили множество новых ветвей генеалогического древа человека на островах морской Юго-Восточной Азии, включая Бруней, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур и Восточный Тимор. Эти человеческие предки включают вымерший вид Homo floresiensis, часто известный как “хоббит“ из-за его миниатюрного тела, а также еще меньшего размера Homo luzonensis. Оба вида жили примерно 50-60 тысяч лет назад, что означает, что они, возможно, жили в этом регионе в то же время, что и современные люди.

Недавно ученые обнаружили признаки того, что вымершие группы людей не только пересекались во времени, но и вступали в половые отношения с современными людьми приморской Юго-Восточной Азии. Например, ископаемая ДНК предполагает, что предки современных папуасов и выходцев из Южной Азии скрещивались с южной ветвью таинственных денисовцев, которые были близкими родственниками неандертальцев.

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Но даже несмотря на то, что современные люди в этих регионах имеют относительно высокий уровень денисовской ДНК, что свидетельствует о значительном межродовом скрещивании, денисовские окаменелости не были обнаружены в этом регионе - единственными найденными до сих пор следами этой загадочной группы были кость пальца и челюсть, раскопанные в Сибири и других странах.

Теперь исследователи предполагают, что либо хоббит H. floresiensis, либо его меньший родственник H. luzonensis, либо оба на самом деле могут быть южными денисовцами. Они подробно рассказали о своих выводах онлайн 22 марта в журнале Nature Ecology and Evolution.

Чтобы пролить свет на предысторию приморской Юго-Восточной Азии, исследователи проанализировали более 400 современных геномов человека со всего мира, в том числе более 200 геномов с островов Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи. Ученые специально искали генетические последовательности, которые значительно отличались от тех, которые обычно обнаруживаются у современных людей, потому что такая ДНК могла происходить от вымерших человеческих линий, таких как H. floresiensis или H. luzonensis.

Новое исследование подтвердило предыдущую работу, которая обнаружила относительно высокий уровень денисовского происхождения у людей из приморской Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и Австралии - от 3% до 6% их ДНК происходит от денисовцев. Он не показал доказательств скрещивания между современными людьми и более старыми линиями, такими как Homo erectus.

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Исследователи также обнаружили следы сильно расходящихся генетических последовательностей в денисовской ДНК, извлеченных из образцов, найденных в Сибири, которые, возможно, произошли от очень далеких родственников современных людей, что может предполагать, что денисовцы могли скрещиваться с архаичным человеческим родом, таким как H. около 1 миллиона лет назад, до того, как денисовцы разделились на южную и восточноазиатскую ветви.

Итак, что могут предложить эти новые результаты? Одна из возможностей состоит в том, что H. floresiensis и H. luzonensis - очень далекие родственники современных людей, как в настоящее время думают, произошедшие от H. erectus или аналогичной древней линии, и что денисовцы представляют собой совершенно отдельную линию. В этом сценарии ни один из этих более мелких видов Homo не скрещивался бы ни с денисовцами, ни с современными людьми.

Другая, более необычная возможность заключается в том, что H. floresiensis и H. luzonensis могут значительно отличаться от современных людей с точки зрения анатомии, но один или оба могут быть более близкими родственниками современных людей, чем это часто предполагается. В этом сценарии эти человеческие виды могли не отличаться от современных людей генетически так сильно, как считалось ранее, объяснил автор исследования Жоао Тейшейра, популяционный генетик из Университета Аделаиды в Австралии. Если это так, то одна из этих линий или обе могут быть примерами южных денисовцев, и в этом случае они скрещивались бы с предками современных людей приморской Юго-Восточной Азии, что потенциально объясняет высокий уровень денисовской родословной, обнаруженный у современных людей там.

Напомним, ранее сообщалось, что найденный в Китае череп заставляет пересмотреть происхождение человека.