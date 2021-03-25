Выдержка лучше: На Землю доставили космическое вино

Вино, которое год провело на МКС, оказалось лучше, чем его земной аналог.

Если вы когда-нибудь задумывались, что случится с вином, выдержанным в течение года в космосе, то у нас есть ответ. На недавнем мероприятии во Франции была проведена первая в истории дегустация “космического вина“, причем один эксперт назвал его “более развитым“, чем его земной аналог такой же выдержки.

В конце 2019 года на Международную космическую станцию ​​(МКС) отправили дюжину бутылок красного вина. Доставка была частью научного исследования CommuBioS, посвященного изучению того, как на старение сложных жидкостей влияет невесомость.

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Ранее в этом году дюжина бутылок была возвращена на Землю, а недавнее мероприятие по дегустации было проведено ведущим исследователем Филиппом Дэррие из Института винограда и винных наук Университета Бордо. Группа из 12 человек была набрана для эксклюзивной дегустации двух бутылок первого вина, которое проведет в космосе более года.

“Единогласно два вина были признаны великими винами, а это означает, что, несмотря на 14-месячное пребывание на международной космической станции, “космическое вино“ было очень хорошо оценено сенсорно“, - сообщает Дэрриет. “Были замечены различия в цвете. Что касается аромата и вкусовых компонентов: эти два вина были описаны с богатым словарным запасом, свидетельствующим о замечательной обонятельной и вкусовой сложности; особенно были отмечены сенсорные параметры сладости, гармонии и стойкости“.

Один из винных экспертов, Джейн Энсон из журнала Decanter, отметила, что вина, выдержанные в течение года на МКС, на вкус были “более развитыми“, чем те же вина, которые остались на Земле.

“Тот, что остался на Земле, для меня все еще был немного более замкнутым, немного более танинным, немного моложе“, - говорит Энсон. “И тот, который был в космосе, танины смягчились, появилась сторона большего количества цветочных ароматических веществ“.

В качестве вина протестировано винтажное Бордо 2000 года. Space Cargo Unlimited

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Дэрриет предлагает провести дальнейший физико-химический анализ вин космической выдержки, чтобы оценить конкретные различия в аромате, вкусе и цвете. Окончательный план изо опубликовать эти данные в научном журнале.

“Мы были очень взволнованы тем, что в начале февраля в Бордо нашли 12 бутылок урожая Petrus 2000 года выпуска, целыми и невредимыми, выдержав все ограничения, связанные с подготовкой, путешествием и хранением на МКС“, - говорит соучредитель Николас Гом. Space Cargo Unlimited, частной компании, работающей с НАСА над исследовательским проектом. “Конечно, анализ все еще находится на начальной стадии, но первые результаты очень многообещающие для будущего исследовательской программы. Мы полны энтузиазма“.

Помимо вина в бутылках, на МКС было отправлено 320 лоз, чтобы проверить влияние микрогравитации на их развитие. Виноградные ростки провели на МКС 10 месяцев, были посажены через несколько дней после возвращения на Землю, и было замечено, что они дали визуально заметные бутоны и выросли раньше, чем виноградные лозы, оставшиеся на Земле в аналогичных условиях. Дальнейшие эксперименты над виноградными лозами также продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что дешевое вино вкуснее, если повысить цену.