Световое загрязнение увеличивает риск распространения вирусов

Свет привлекает большее количество насекомых и птиц, которые переносят вирусы.

Новое исследование Университета Южной Флориды (USF) является первым прямым доказательством того, что световое загрязнение влияет на распространение инфекционных заболеваний в природе. Исследовательская группа ранее определила, что комаров и птиц привлекает свет, что значительно увеличивает вероятность того, что они распространят вирус Западного Нила среди животных и людей. Их новые результаты, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B, контрастируют с предыдущими исследованиями, которые обвиняли урбанизацию в ее плотности населения и горячих точках размножения, таких как дренажные системы.

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"Мы знали, что световое загрязнение может повлиять на иммунную защиту и поведение хозяина", - сказала ведущий автор Мередит Кернбах, докторант Колледжа общественного здравоохранения USF. "Но до сих пор мы не знали, что световое загрязнение может существенно повлиять на то, когда и где вирус Западного Нила появляется в природе".

Исследовательская группа, в которую входят сотрудники из Университета Джорджии и Калифорнийского политехнического государственного университета, смоделировала данные о воздействии вируса Западного Нила, полученные от Министерства здравоохранения Флориды. Они изучили 6 468 образцов антител от кур-дозорных, собранных в период с июня по декабрь в течение четырех лет в 105 курятниках по всему штату. Исследователи обнаружили, что большинство случаев вируса Западного Нила присутствовало у цыплят, подвергшихся воздействию низкого уровня света, по сравнению с цыплятами, окруженными незагрязненными и сильно загрязненными светом местами.

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"Мы думаем, что достигли пика при низких уровнях освещенности из-за того, что световое загрязнение по многим причинам, вероятно, увеличивает риск заражения", - сказал Марти Мартин, профессор экологии болезней Центра исследований глобального здравоохранения и инфекционных заболеваний USF. "Основываясь на предыдущей работе, мы знаем, что световое загрязнение влияет на иммунную реакцию птиц на вирус Западного Нила, но, вероятно, также влияет на численность комаров, поскольку большинство насекомых привлекает свет. Даже птицы могут быть привлечены к участкам со световым загрязнением, так как еды там могло быть больше или она была очевидна. Может быть, все эти силы, объединенные вместе, и повышают риск на умеренно загрязненных участках".

Эти результаты подтверждают исследование, проведенное USF в 2019 году, которое показало, что воздействие искусственного света увеличивает период заражения диких птиц, увеличивая вероятность вспышек вируса Западного Нила на 41 процент.

Напомним, ранее сообщалось, что таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам.