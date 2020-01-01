Внутри Земли могут находиться фрагменты другой планеты

Это одни из самых больших и странных структур на Земле: огромные загадочные сгустки плотной породы, скрывающиеся глубоко в самых нижних частях мантии нашей планеты.

Есть две из этих гигантских масс, называемых большими частями с низкой скоростью сдвига (LLSVP), одна из которых погребена под Африкой, а другая - под Тихим океаном.

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Эти аномалии настолько массивны, что они, в свою очередь, порождают свои собственные возмущения, такие как большое явление, которое в настоящее время развивается внутри и ослабляет магнитное поле Земли, известное как Южноатлантическая аномалия.

Что касается того, как и почему LLSVP возникли таким образом в мантии, у ученых есть много идей, но мало веских доказательств.

Однако известно, что эти гигантские капли существуют уже очень давно, и многие думают, что они могли быть частью Земли еще до гигантского удара, породившего Луну - древние следы столкновения между Землей и Тейей.

Согласно этому широко распространенному аргументу, Тейя размером с Марс ударила по ранней Земле около 4,5 миллиардов лет назад, при этом огромный кусок Тейи и / или, возможно, Земли фрагментировался и стал Луной, которую мы знаем сегодня.

Что касается остальной части Тейи, это неясно. Был ли он уничтожен или просто рикошетом улетел в вечность космоса? Мы не знаем.

Впечатление художника от столкновения планет NASA

Некоторые исследователи предположили, что ядра этих двух изначальных планет могли слиться в одну, и что химические обмены, вызванные этим эпическим слиянием, - это то, что позволило самой жизни процветать в созданном мире.

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Согласно новому моделированию исследователей из Университета штата Аризона (ASU), LLSVP могут представлять собой древние фрагменты богатой железом и очень плотной мантии Тейи, которая глубоко погрузилась в мантию Земли, когда две развивающихся планеты объединились, и Тейя была там похоронена на миллиарды лет.

“Гипотеза гигантского удара - одна из наиболее изученных моделей формирования Луны, но прямые доказательства, указывающие на существование ударника Тейи, остаются неуловимыми“, - говорят исследователи во главе с первым автором Цянь Юань, кандидатом наук, изучающим динамику мантии.

“Мы демонстрируем, что мантия Тейи может быть на несколько процентов плотнее, чем мантия Земли, что позволяет материалам мантии Тейи опускаться в самую нижнюю мантию Земли и накапливаться в термохимических скоплениях, которые могут вызвать сейсмически наблюдаемые LLSVP“.

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Хотя в течение многих лет существовали предположения, что LLSVP могут быть инопланетным сувениром, имплантированным Тейей, новое исследование, похоже, является наиболее полной формулировкой. В результатах находятся в стадии рассмотрения, перед публикацией будущего в журнале Geophysical Research Letters.

Помимо моделирования мантии, результаты также согласуются с предыдущими исследованиями, предполагающими, что определенные химические сигнатуры, связанные с LLSVP, по крайней мере, столь же примитивны, как воздействие Тейи.

Нам нужно будет посмотреть, как остальная часть научного сообщества отреагирует на выводы команды, но, по крайней мере, на данный момент у нас есть еще одно предположение о том, чем могут быть эти загадочные аномалии - и это буквально самое далеко идущее объяснение.

Напомним, ранее сообщалось, что теорию столкновения Земли с Тейей подтвердили лунные метеориты.