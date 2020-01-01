Вымирание динозавров могло произойти из-за гибели "солнечной" кометы

Новое исследование ставит под сомнение происхождение тела, которое врезалось в поверхность Земли миллионы лет назад, вызвав глобальное вымирание, уничтожившее динозавров.

Около 66 миллионов лет назад массивный кусок космического мусора, известный как ударный элемент Чиксулуб, ударил по поверхности Земли, вызвав массовое вымирание, положившее конец правлению динозавров и коренным образом изменившее траекторию жизни на нашей планете.

Многие факты, связанные с этим катастрофическим событием, остаются открытыми для интерпретации, включая происхождение Чиксулуб. Одна популярная теория предполагает, что блуждающее тело Солнечной системы когда-то вращалось в главном поясе астероидов, который расположен между орбитами Юпитера и Марса.

Однако новая теория предполагает, что ударный элемент Чиксулуб мог иметь гораздо более далекое происхождение. Согласно статье об исследовании, объект мог вырваться из облака Оорта - диффузной сферы, состоящей из триллионов обломков, которые окружают наше Солнце и все планеты Солнечной системы.

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Иногда некоторые из ледяных объектов, составляющих облако, испытывают гравитационные возмущения, заставляя их падать внутрь во время долгого путешествия по петле к Солнцу. В нашей солнечной системе находится огромное количество этих долгопериодических комет.

В новом исследовании ученые из Гарвардского университета использовали статистический анализ и гравитационное моделирование, чтобы показать, что на значительную популяцию долгоживущих комет может влиять гравитация Юпитера, когда они продвигаются внутрь. Эти взаимодействия заставляют ледяные блуждающие тела выходить на новые орбиты, которые приближают их к Солнцу. Во время сближения типа гравитационного возмущения, известного как приливное разрушение, кометы могут расколоться и повернуть их на траекторию, пересекающую путь Земли.

"Во время солнечного сияния часть кометы, находящаяся ближе к Солнцу, испытывает более сильное гравитационное притяжение, чем часть, которая находится дальше, что приводит к приливной силе, действующей на объект", - объясняет соавтор нового исследования Амир Сирадж, астрофизик. бакалавриат в Гарварде. "Вы можете получить то, что называется приливным разрушением, когда большая комета распадается на множество более мелких частей. И, что особенно важно, на обратном пути к облаку Оорта существует повышенная вероятность того, что один из этих фрагментов упадет на Землю".

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Анализ показал, что примерно 20 процентов комет, порожденных облаками Оорта, становятся "солнечными" после того, как им мешает гравитация Юпитера. В сочетании с событиями приливного разрушения это увеличило бы шансы того, что осколки разрушенной кометы столкнутся с поверхностью Земли, в 10 раз.

По словам авторов исследования, частота столкновений разрушенных приливом кусков кометы, ударяющихся о Землю, синхронизируется с временем массового вымирания Чиксулуб и других подобных событий, способствующих формированию кратеров.

"Наша статья дает основу для объяснения возникновения этого события", - утверждает соавтор исследования Абрахам Леб, астроном из Гарварда. "Мы предполагаем, что, на самом деле, если вы разобьете объект, когда он приблизится к Солнцу, это может вызвать соответствующую частоту событий, а также тот вид удара, который убил динозавров"».

Свидетельства, обнаруженные на нескольких участках, включая кратер Чиксулуб, которые показали, что ударник был примитивной формой углеродистого хондритового метеорита, также могут поддерживать новую теорию происхождения. Углеродистые хондриты считаются редкостью среди многих блуждающих тел Солнечной системы, населяющих главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Однако они могут представлять собой общий состав комет, происходящих из облака Оорта.

Двигаясь вперед, команда намеревается исследовать останки других объектов, которые образовали кратеры как на Земле, так и на ее Луне.

Напомним, ранее сообщалось, что вымирание на Земле произошло из-за метана.