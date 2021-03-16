Смертельные супербактерии найдены на пляже удаленного острова

Исследователи впервые увидели этот организм с множественной лекарственной устойчивостью в "дикой природе".

Результаты, опубликованные во вторник (16 марта) в журнале mBio, могут дать ключ к разгадке происхождения этой супербактерии Candida auris, который загадочным образом появился в больницах по всему миру около десяти лет назад.

“Откуда она взялась - это медицинская загадка“, - сказал доктор Артуро Касадевалл, заведующий кафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе, который написал редакционную статью, сопровождающую исследование.

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C. auris - грибок, который был впервые обнаружен в 2009 году у пациента в Японии. Казалось, что он быстро распространился по миру, появившись на трех разных континентах примерно в одно и то же время. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), микроб может вызывать серьезные инфекции кровотока, особенно у пациентов, которым требуются катетеры, питательные трубки или дыхательные трубки. Инфекции могут быть трудно поддающимися лечению, потому что микроб часто устойчив к нескольким противогрибковым препаратам; и он также может задерживаться на поверхностях окружающей среды. “Когда она попадает в больницу, это кошмар для инфекционного контроля“, - сказал Касадевалл. В 2019 году CDC объявили С. Auris в “насущную угрозу“ для общественного здравоохранения .

Хотя родственные виды были обнаружены в растениях и водной среде, C. auris не был обнаружен в естественной среде. Касадеваль и его коллеги ранее выдвинули гипотезу, что повышение температуры из-за изменения климата могло привести к адаптации C. auris к более высоким температурам в дикой природе и, таким образом, позволило грибку перейти к людям, нормальная температура тела которых обычно слишком высока для большинства грибков, чтобы выжить.

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Вдохновленный этой гипотезой, ведущий автор исследования Анурадха Чоудхари, медицинский миколог из Университета Дели, Индия, и его коллеги проанализировали образцы почвы и воды, собранные на восьми участках вокруг Андаманских островов, удаленного тропического архипелага между Индией и Мьянмой.

Исследователи выделили C. auris на двух участках: на заболоченных участках солончаков, куда практически не ходят люди, и на пляже, на котором больше активности людей.

В заявлении Чоудхари говорится, что изоляты C. auris с пляжа обладают множественной лекарственной устойчивостью и более тесно связаны со штаммами, обнаруженными в больницах, по сравнению с изолятами, обнаруженными на болотах.

Один изолят, обнаруженный на болотах, не был устойчивым к лекарствам и рос при высоких температурах медленнее, чем другие изоляты. Это открытие предполагает, что этот изолят мог быть “более диким“ штаммом C. auris , который еще не адаптировался к высоким температурам тела человека и других млекопитающих, сказал Касадевалл.

Исследование обеспечивает некоторую поддержку гипотезы глобального потепления, потому что, в первую очередь, оно идентифицировало C. auris в естественной среде, что является требованием для гипотезы, говорится в редакционной статье. Кроме того, “дикий“ изолят может быть своего рода недостающим звеном между дикими C. auris и теми, которые вызывают инфекции в больницах.

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Тем не менее, исследование не доказывает, что C. auris естественным образом обитает на Андаманских островах или что она возникла там. Вполне возможно, что микроб мог быть занесен людьми, особенно на пляжном участке, где больше было активности человека. Кроме того, некоторые исследователи задались вопросом, мог ли микроб быть перенесен океанскими течениями из районов, где в воду сбрасывались человеческие отходы, к берегам Андаманских островов.

Новые результаты, вероятно, побудят больше исследователей искать C. auris в естественной среде и сравнивать дикие штаммы с больничными, сказал Касадевалл. Исследования могут также изучить, могут ли дикие изоляты C. auris с меньшей термостойкостью “эволюционировать“ в лабораторных условиях для роста при более высоких температурах, тем самым обеспечивая большую поддержку гипотезы глобального потепления, говорится в редакционной статье.

Если действительно будет доказано, что C. auris произошла из дикой природы и что глобальное потепление стало фактором ее распространения на людей, исследователи обеспокоены тем, что больше патогенов могут совершить такой же скачок. Касадевалл отметил, что многие грибковые организмы вредны для насекомых и земноводных, но не для людей из-за высокой температуры нашего тела.

Напомним, ранее сообщалось, что создан новый тип антибиотиков против супербактерий.