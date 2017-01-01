Насекомых обвинили в переносе опасных супербактерий

Устойчивые к антибиотикам бактерии переносят насекомые.

Одной из новых угроз, возникших в XX веке и в полный рост вставших перед человечеством в XXI-м, выступают устойчивые к антибиотикам бактерии. Развивая невосприимчивость к действию лекарственных препаратов, даже умеренно опасные возбудители становятся смертельной угрозой. Особенно часто такие микробы встречаются в больницах, где их разносят и люди, и даже насекомые. Об этом Энтони Хилтон (Anthony Hilton) и его коллеги из Университета Астон пишут в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Читай также: В вымирании динозавров обвинили комаров

Авторы размещали липкие ленты и другие ловушки в палатах, приемных и родильных отделениях, а также в столовых семи британских государственных больниц. Начиная с 2010 года им удалось поймать почти 20 тысяч насекомых, из которых более 75 процентов составляли мухи. Затем ученые провели анализ микрофлоры, населяющей поверхность тела насекомых, а также их кишечник. И действительно, почти 90 процентов животных оказались переносчиками тех или иных бактериальных инфекций, причем иногда в таких количествах, что способны возбудить болезнь и у человека.

В общей сложности удалось изолировать и определить 86 штаммов бактерий, самыми распространенными из которых оказались энтеробактерии — такие как сальмонелла или кишечная палочка, — встречающиеся у 41 процента насекомых. У 24 процентов обнаружились бациллы, у 19 — стафилококки. Самым неприятным оказалось то, что более половины выделенных штаммов были устойчивы как минимум к одному больничному антибиотику, а 19 процентов — к нескольким.

Авторы считают, что насекомые служат важным и опасным каналом распространения больничных инфекций, в том числе мультирезистентных бактерий, и рекомендуют уделять повышенное внимание мерам борьбы с ними, включая установку ловушек. Впрочем, главным инструментом борьбы с этой новой угрозой современности должно стать создание новых методов борьбы с устойчивыми микробами.

Напомним, ранее сообщалось, что в США найдено одно из самых крупных животных за 100 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.