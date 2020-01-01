Пекин накрыла самая мощная песчаная буря за десятилетие

Это самая страшная песчаная буря в Китае вызвана ветром в пустыне Гоби.

Пекин был окутан одной из самых сильных песчаных бурь за последние десять лет, которая в сочетании с загрязнением воздуха создала ядовитую песчаную дымку, которая окрасила небо в оранжевый цвет и заставила исчезнуть горизонт.

Песчаная буря обрушилась на китайскую столицу в понедельник утром (15 марта) после того, как ураганный ветер из Монголии поднял пыль из пустыни Гоби через границу. По данным The Guardian, в Монголии 341 человек пропал без вести после той же песчаной бури, пронесшейся по стране.

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Ситуация усугубляется тем, что загрязнение воздуха в Пекине растет в последние недели, поскольку страна выходит из режима изоляции. Индекс качества воздуха (AQI) для города достиг “опасного“ уровня 999, согласно проекту Всемирного индекса качества воздуха. Для контекста, в то же время AQI для Нью-Йорка был 26.

“Это самая интенсивная песчаная буря, которую наша страна видела за 10 лет, и она охватывает самую большую территорию“, - говорится в заявлении Национального метеорологического центра Китая после выпуска погодного предупреждения.

Было отменено более 400 рейсов в Пекин и обратно, и власти приказали жителям оставаться внутри, хотя многие решились сделать потрясающие снимки города, покрытого густой оранжевой пылью.

Песчаные бури не редкость в Пекине и на севере Китая из-за их непосредственной близости к пустыне Гоби.

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В 1950-х годах вырубка лесов и эрозия почвы, особенно на севере, вызвали более частые и более интенсивные песчаные бури. Люди вырубали леса, которые когда-то стояли на границе с Монголией и служили естественной защитой от песка. Однако проект массовой посадки деревьев, начатый в 1970-х годах, помог нейтрализовать этот ущерб. По данным Bloomberg, к 2050 году в рамках лесной программы у границы с Монголией будет посажено 5 миллионов гектаров деревьев.

В результате, по данным Bloomberg, количество дней, в течение которых песок ежегодно переносится в Пекин, сократилось с 26 дней в 1950-х годах до трех дней в 2010 году, что сделало подобные песчаные бури исключением. Однако изменение климата усилило ветры, которые в будущем могут усугубить песчаные бури.

Напомним, ранее сообщалось, что в африканской пустыне включили вечную песню.