Песня, которая может играть вечно, теперь играет в Намибе.

Одна из главных проблем современных гаджетов — их приходится заряжать. В каких-то случаях это нужно делать каждый день (например, смартфоны), иногда же можно и позволить себе перерыв, если речь идет о планшетах, беспроводных колонках и других устройствах с низким потреблением энергии. Создание чего-то "вечного" пока откладывается во многом по этой причине, но один художник смог обойти это ограничение старым проверенным способом.

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Посреди Намиб, самой древней пустыни в мире, африканский художник создал инсталляцию из нескольких динамиков и плеера. По задумке плеер должен постоянно производить трек группы Toto — Africa, который вышел еще в 1982 году. Динамики и плеер питаются как от встроенных аккумуляторов, так и от размещенных по периметру солнечных батарей. Для устойчивости они прикручены к бетонным колоннам, которые немного вкопаны в песок.

По задумке художника, песня должна "играть вечно": солнца в Африке хватает, поэтому аккумуляторы устройств не сядут. Единственное, что может помешать инсталляции — суровый климат пустыни Намиб, где часто имеют место песчаные бури. Ну, или вандалы, которые решат разрушить композицию.

Идея использовать солнечные батареи для создания чего-то "вечного" не нова, однако до сих пор никто не реализовывал ее подобным способом. Сама песня Africa стала "вирусной" несколько лет назад, став одним из любимых треков во всем интернете.

В африканской пустыне включили вечную песню 0:00 / 06:29

Напомним, ранее сообщалось, что новое потепление превратит четверть Земли в пустыню.

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