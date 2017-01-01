В африканской пустыне включили вечную песню
Одна из главных проблем современных гаджетов — их приходится заряжать. В каких-то случаях это нужно делать каждый день (например, смартфоны), иногда же можно и позволить себе перерыв, если речь идет о планшетах, беспроводных колонках и других устройствах с низким потреблением энергии. Создание чего-то "вечного" пока откладывается во многом по этой причине, но один художник смог обойти это ограничение старым проверенным способом.
Читай также: В Африке нашли древнюю библиотеку
Посреди Намиб, самой древней пустыни в мире, африканский художник создал инсталляцию из нескольких динамиков и плеера. По задумке плеер должен постоянно производить трек группы Toto — Africa, который вышел еще в 1982 году. Динамики и плеер питаются как от встроенных аккумуляторов, так и от размещенных по периметру солнечных батарей. Для устойчивости они прикручены к бетонным колоннам, которые немного вкопаны в песок.
По задумке художника, песня должна "играть вечно": солнца в Африке хватает, поэтому аккумуляторы устройств не сядут. Единственное, что может помешать инсталляции — суровый климат пустыни Намиб, где часто имеют место песчаные бури. Ну, или вандалы, которые решат разрушить композицию.
Идея использовать солнечные батареи для создания чего-то "вечного" не нова, однако до сих пор никто не реализовывал ее подобным способом. Сама песня Africa стала "вирусной" несколько лет назад, став одним из любимых треков во всем интернете.
Напомним, ранее сообщалось, что новое потепление превратит четверть Земли в пустыню.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил