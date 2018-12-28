Видео сняла супруга экстремала.

Группа экстремалов попала в опасную ситуацию в Австралии, когда поднялся сильный ветер и песчаный вихрь подбросил одного параглайдериста в воздух. Люди в тот момент находились на обрыве холма, и все могло закончиться печально.

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Судя по описанию ролика, видео сняла супруга человека, которого затягивал вихрь. Мужчине удалось взять контроль над ситуацией: сообщается, что он жив и не пострадал. Правда, от исходной точки его унесло на 180 километров.

Ситуация произошла на горе Бора возле городка Манилла — это популярное место для любителей параглайдов и другого экстремального досуга.

Песчаный вихрь унес параглайдериста на 180 километров 0:00 / 01:02

Напомним, ранее блогеры создали парашют из мусорных пакетов.

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