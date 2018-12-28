Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Песчаный вихрь унес параглайдериста на 180 километров

Комментариев: 0
Видео сняла супруга экстремала.
Экстремала унесло вихрем
Экстремала унесло вихрем
Скриншот видео

Группа экстремалов попала в опасную ситуацию в Австралии, когда поднялся сильный ветер и песчаный вихрь подбросил одного параглайдериста в воздух. Люди в тот момент находились на обрыве холма, и все могло закончиться печально.

Читай также: На Марсе увидели гигантский смерч

Судя по описанию ролика, видео сняла супруга человека, которого затягивал вихрь. Мужчине удалось взять контроль над ситуацией: сообщается, что он жив и не пострадал. Правда, от исходной точки его унесло на 180 километров.

Ситуация произошла на горе Бора возле городка Манилла — это популярное место для любителей параглайдов и другого экстремального досуга.

Песчаный вихрь унес параглайдериста на 180 километров
0:00 / 01:02

Напомним, ранее блогеры создали парашют из мусорных пакетов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео, буря
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь