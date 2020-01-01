Самый старый кратер от метеорита оказался обычной горой

Геологи исследовали кратер, который, как считали ранее, образовался от падения метеорита.

Новое исследование подтверждает, что то, что было предложено в качестве старейшего ударного кратера на планете - структура Маниитсок шириной 100 километров - на самом деле вовсе не является ударным кратером.

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Благодаря сочетанию полевого картирования, датировки горных пород и методов геологического химического анализа исследователи смогли показать, что особенности, которые ранее считались слабыми следами давно разрушенного кратера, вовсе им не были. Предполагаемая структура в такой же степени является продуктом тех же геологических процессов, что и те, которые создали окружающий регион.

Возраст отложений в структуре Маниитсок оценивается примерно в 3 миллиарда лет, они относятся к архейской эре (4–2,5 миллиарда лет назад), периоду в истории Земли, о котором у геологов мало веских доказательств, когда речь идет о ударных кратерах.

“Наши результаты окончательно исключают предположение о том, что большая часть архейской горной массы в регионе Маниитсок образовалась в результате удара архейского метеорита, в результате чего структура Яррабубба 2,23 млрд лет в Западной Австралии считается самой старой подтвержденной структурой воздействия на Землю“, - пишут исследователи в своей статье. опубликованная статья .

“Кратеры источников ударных выбросов архейского возраста остаются неуловимыми на Земле“.

Идея о том, что Гренландия скрывает самый старый зарегистрированный ударный кратер, была впервые выдвинута в 2012 году , но место в Маниитсоке никогда не считалось таким кратером: даже с самого начала оно не соответствовало достаточным критериям, чтобы это сделать. убедительное открытие.

Исследователи, стоящие за первоначальным предложением, утверждали, что отметка каждого поля критериев последнего ударного кратера не должна требоваться при работе с геологическими свидетельствами, возраст которых составляет миллиарды лет, - породы могут сильно измениться за такие огромные периоды времени.

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Магнитная аномалия на участке, центральная часть измельченных пород, возможно, образованная ударным ударом, необычные структуры горного хрусталя и другие изменения, возможно, вызванные просачиванием горячей морской воды через трещины, вызванные метеоритом, были выдвинуты как признаки массивного удара.

Более тщательное изучение этого последнего исследования показало, что магнитная аномалия исчезает в более крупном масштабе и вместе с измельченными породами может быть объяснена нормальными геологическими процессами.

Более того, камни, предположительно расплавленные во время падения метеорита, оказались примерно на 40 миллионов лет моложе, чем первоначально предполагалось.

“Я стараюсь относиться непредвзято ко всему в науке, особенно до тех пор, пока вы не увидите сами камни», - сказал Massive Science геолог Крис Якимчук из Университета Ватерлоо в Канаде .“ [Но] после того, как я увидел скалы, это было вроде “Что? Они не сильно отличаются от скал, которые я видел в других местах мира“.

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“Так что либо мы пропустили ударные структуры повсюду на Земле, либо это было не так“.

Дальнейшие исследования показали, что в кристаллической структуре горных пород на участке Маниитсок нет ничего необычного, а анализ 5 587 зерен циркона не обнаружил свидетельств сильного толчка, повлиявшего на геологию региона. Что касается наплыва горячей морской воды, взгляды на тип изотопа кислорода на цирконе не показали никаких признаков того, что это когда-либо происходило.

Поскольку место в Гренландии не используется, остается место Яррабубба в Западной Австралии, датируемое 2,229 миллиарда лет назад и шириной 70 километров (44 мили), как самый старый из обнаруженных ударных кратеров.

Хотя исследователи, стоящие за новым исследованием, признают, что легче доказать, что чего-то не было, чем доказать, что что-то действительно произошло, теперь практически очевидно, что структура Маниитсока возрастом 3 миллиарда лет не была создана гигантским метеоритом.

“Вы должны собрать все вместе и сказать: “Хорошо, какое самое простое объяснение всех особенностей, которые мы видим? И самое простое объяснение состоит в том, что это не воздействие“, - сказал Якимчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии найден крупнейший кратер на Земле.