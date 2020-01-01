Обнаружен самый большой ударный кратер от метеорита

Он находится на спутнике Юпитера.

Ученые обнаружили то, что, по их мнению, может быть самым большим ударным кратером во всей Солнечной системе, со шрамами, покрывающими большую часть самого большого спутника Юпитера, Ганимеда.

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Ученые, стоящие за новым исследованием, хотели пересмотреть наблюдения множества прошлых миссий NASA, которые изучали массивную луну, которая больше Меркурия. В частности, они были заинтригованы набором особенностей, называемых бороздами, которые появляются на некоторых из самых старых ландшафтов Ганимеда.

Предыдущие исследователи указывали на эти борозды как на доказательство большого удара, достаточно мощного, чтобы оставить шрамы на всей стороне Ганимеда. Но при повторном посещении структур ученые, стоящие за новым исследованием, считают, что это недооценка, и что борозды представляют собой воздействие, настолько сильное, что затрагивает всю луну.

Исследователи начали со сбора данных, собранных двумя миссиями NASA Вояджер, каждая из которых пролетела мимо системы Юпитера в 1979 году, и миссией NASA Галилео, которая потратила восемь лет в конце 1990-х - начале 2000-х годов на изучение массивной планеты и ее соседей.

Затем ученые повторно проанализировали наблюдения, которые охватили так называемую Темную местность, которая включает самые старые поверхности на Ганимеде. Согласно новому моделированию, повсюду в Темной местности все борозды выходят из одной точки - даже на противоположной стороне луны.

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Исследователи предполагают, что это делает борозды индикаторами столкновения, которое затронуло весь Ганимед, а не только одно полушарие, которое ранее было идентифицировано как измененное в результате такого события, хотя для точного определения места удара требуется больше, чем подозрительные кольца.

Но если бы было виновато столкновение, то в этом столкновении мог быть задействован довольно большой астероид - не менее 50 километров в поперечнике и, возможно, более 150 км в поперечнике, оставив серию колец и трещин по всей луне, которая после тысячелетий геологических процессов превратилась в борозды и впадины, которые сейчас видят ученые.

Если это моделирование верное, говорят ученые, они обнаружили самый большой ударный кратер в Солнечной системе с радиусом 7800 км. В настоящее время самая большая из известных ударных систем, называемая кратером Валгалла, обнаруженная на другом спутнике Юпитера, Каллисто, имеет в радиусе только 1900 км.

Ученые, стоящие за новым исследованием, надеются, что новые данные помогут им лучше интерпретировать борозды Ганимеда и точно понять, что их сформировало. Европейское космическое агентство работает над созданием космического корабля под названием Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), который оно намеревается запустить в 2022 году. Миссия будет сосредоточена на Ганимеде, Каллисто и Европе, которые прибудут в окрестности в 2029 году и будут работать там около минимум три года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне обнаружили свежий кратер от метеорита.