В Германии нашли древнее место приручения волков

Группа окаменелостей древних собак из одной пещеры на юго-западе Германии продемонстрировала поразительное генетическое разнообразие, охватывающее почти весь спектр одомашнивания собак: от дикого волка до современных гончих.

По словам исследователей, возраст этих замечательных образцов, в том числе собак, волков и лисиц, старше, чем почти 60 других древних собак, которые жили между 14 000 и 3 000 лет назад в Европе.

Более того, реконструкция их митохондриальных геномов, похоже, соответствует коллективным вариациям почти всех древних собак, проанализированных из этого региона на сегодняшний день.

Маленькая пещера, известная как Гнирсхеле, находится в самом сердце региона Хегау-Юра, где находятся многочисленные пещеры, которые были заселены людьми примерно 17–12 тысяч лет назад. Он известен как "горячая точка Магдалины", что связано с древними западноевропейскими культурами того времени.

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Изучая морфологию, генетику и изотопы некоторых из этих костей, исследователи приподняли завесу над потенциальной сценой для одомашнивания животных - одной из самых полных коллекций геномов собак как во времени, так и в пространстве.

"Интересно, что недавнее исследование, посвященное анализу ядерных геномов различных древних собак, позволило предположить единственное происхождение современных собак, но не смогло определить географическое местоположение такого события", - пишет команда в своем новом исследовании .

"Хотя мы не можем ответить на вопрос о необычности события одомашнивания, наши результаты подтверждают гипотезу о том, что Хегау-Юра была потенциальным центром раннего европейского приручения волков".

Собаки обычно считаются самым старым домашним животным в истории человечества, но точные детали того, где, когда и почему это произошло, до сих пор неизвестны. Некоторые недавние генетические исследования предполагают, что собаки были одомашнены примерно в одно и то же время как в Европе, так и в Азии, а затем смешались. Более поздние геномные анализы не согласны, указывая на единственное происхождение из Европы.

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Текущее исследование не может положить конец этой дискуссии, но генетическое разнообразие, обнаруженное на юго-западе Германии, действительно позволяет предположить, что древние люди, жившие там, приручили и выращивали животных из различных линий волков.

Сравнивая гаплотипы собак и волков, авторы смогли определить дату их последнего общего предка примерно 135 000 лет назад в позднем плейстоцене.

Авторы отмечают, что эта дата не означает, что популяции волков и собак разделились, "и не является фактическим началом одомашнивания". Но это дает нам верхний предел для таких событий.

Самая старая бесспорная окаменелость собаки датируется примерно 14000 лет назад, а другие, более противоречивые останки, возможно, имеют возраст 30 000 лет .

Отличить первых одомашненных собак от их собратьев-волков невероятно сложно и в некоторой степени субъективно, тем более, что этот переход произошел очень постепенно. В целом, однако, считается, что первые собаки появились около 16 000 лет назад в Европе и Сибири.

Новые данные в значительной степени подтверждают эти даты, по крайней мере, в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что древняя кость собаки подтвердила версию о покорении Америки.