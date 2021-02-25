Древняя кость собаки подтвердила версию о покорении Америки

Собаки пришли в Северную Америку вместе с людьми.

Крошечный фрагмент древней кости, найденный на юго-востоке Аляски, - это намного больше, чем кажется на первый взгляд. Он принадлежал собаке, которая жила в этом регионе 10 150 лет назад, что означает, что это часть головоломки миграции собак в Америку - и людей, которые, вероятно, пришли вместе с ней.

Ученые секвенировали ДНК, обнаруженную в кости, и позволили идентифицировать животное. По словам исследователей, это самая старая подтвержденная собака в Америке.

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"Было несколько волн собак, мигрирующих в Америку, но один вопрос заключался в том, когда прибыли первые собаки? И следовали ли они по внутреннему незамерзающему коридору между массивными ледяными щитами, которые покрывали Североамериканский континент, или же это было их первая миграция вдоль побережья? ", - сказала эволюционный биолог Шарлотта Линдквист из Университета Буффало.

"Теперь у нас есть генетические данные о древней собаке, найденной вдоль побережья Аляски. Поскольку собаки являются косвенным показателем человеческой деятельности, наши данные помогают определить не только время, но и место въезда собак и людей в Америку. Наше исследование поддерживает теорию о том, что эта миграция произошла одновременно с отступлением прибрежных ледников во время последнего ледникового периода".

Кость древней собаки University at Buffalo

Фрагмент кости, названный PP-00128, на самом деле был обнаружен довольно давно, во время раскопок пещеры Lawyer на побережье Аляски в 1998 и 2003 годах. Сотни образцов костей и некоторые человеческие артефакты были собраны во время этих раскопок, и фрагмент находился на складе в ожидании дальнейшего осмотра.

Первоначально ученые думали, что это фрагмент медвежьей кости, который поможет составить картину использования пещеры на протяжении тысячелетий, но не имеет такого отношения к истории человечества.

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Только когда Линдквист и ее команда внимательно изучили митохондриальную ДНК, они поняли, что это предположение - что удивительно - очень неверно. Фрагмент, часть округлой головки бедренной кости диаметром около 1 сантиметра, принадлежал к собачьей линии, которая отделилась от сибирских собак около 16 700 лет назад (Canis lupus familis).

Эта теперь почти полностью вымершая линия, известная как преконтактные собаки, потому что они появились еще до контакта с европейцами в Северной и Южной Америке, продолжила заселять Северную Америку вместе с местными людьми. Ветвь этого генеалогического древа предконтактных собак, на котором родился владелец образца кости PP-00128, отделилась около 14 500 лет назад.

ДНК также показала, что собака, вероятно, питалась в основном морепродуктами, как и останки собак, найденные в Нуналлеке, археологическом памятнике Юпик, находящемся до контакта, на побережье на юго-западе Аляски. В обоих случаях легко представить, что собаки питались рыбой, тюленьим мясом и китовым мясом, на которых охотились их товарищи-люди.

В совокупности данные свидетельствуют о том, что этот регион может иметь большое значение для истории миграции людей в Америку.

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"Все началось с нашего интереса к тому, как климатические изменения ледникового периода повлияли на выживание и передвижения животных в этом регионе", - сказала Линдквист.

"Юго-восточная Аляска могла служить своего рода незамерзающей точкой остановки, и теперь - с нашей собакой - мы думаем, что ранняя миграция людей через регион может быть гораздо более важной, чем некоторые ранее предполагали".

Это только часть головоломки. Люди приходили в Америку несколько раз на протяжении тысячелетий, привозя с собой разных собак. Но это может быть очень важный кусок.

"Наша ранняя собака с юго-востока Аляски поддерживает гипотезу о том, что первая миграция собак и человека произошла по прибрежному маршруту северо-западной части Тихого океана, а не по центральному континентальному коридору, который, как считается, стал жизнеспособным только около 13000 лет назад", - сказал биолог Флавио Аугусто да Сильва Коэльо из Университета Буффало.

Позже преконтактные собаки были почти полностью заменены инуитскими ездовыми собаками и европейскими породами, прибывшими вместе с колонистами, поэтому изучение останков, таких как PP-00128, также может помочь нам понять судьбу всей линии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Америке нашли самую древнюю собаку.