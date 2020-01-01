На выходных можно увидеть Снежную Луну

Полнолуние в феврале, также известное как полная Снежная Луна, будет ярко светить в эти выходные.

Полная луна будет полной ровно в 22:17 по Киеву в субботу, 27 февраля. Однако с вечера четверга (25 февраля) до утра воскресенья (28 февраля) луна будет полной, так что, по данным NASA, у yас будет достаточно времени, чтобы посмотреть и увидеть ее.

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Коренные народы на севере и востоке США назвали февральскую луну Снежной луной из-за обильных снегопадов, которые обычно происходят в этом месяце.

Название Снежная Луна применялось ко всему лунному месяцу, а не только к полнолунию. Некоторые племена также называли февральскую луну Голодной луной, поскольку плохие погодные условия сделали охоту за едой более трудной, чем обычнh.

Полнолуние наступает, когда орбита Луны уводит ее на 180 градусов от Солнца, а сторона, которая видна с Земли, получает полный солнечный свет.

Солнечный свет отражается от поверхности Луны, а это означает, что полная луна может казаться очень яркой, особенно когда она находится высоко в небе ясными зимними ночами. Поэтому рекомендуется использовать лунный фильтр, если вы хотите удобно смотреть в полнолуние в телескоп. Этот фильтр уменьшит блики и позволит вам более подробно рассмотреть детали Луны, включая ее ударные кратеры, мертвые вулканы и потоки лавы.

Напомним, ранее сообщалось, что Месяц и Венера встретятся в вечернем небе.