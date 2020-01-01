Месяц и Венера встретятся в вечернем небе
Сегодня вечером,29 января, вы можете наблюдать, как полумесяц приблизится к Венере в вечернем небе.
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Растущая Луна была в соединении с Венерой - это означает, что пара имела одинаковую небесную долготу. Они появятся близко друг к другу после захода солнца. При этом месяц будет заходящим.
В следующий раз подобное явление можно увидеть 27 февраля, 28 марта и 26 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что астрономы получили детальное изображение поверхности Венеры.
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