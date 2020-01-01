Сильное океаническое течение оказалось на грани исчезновения

Морские течения с атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляцией (AMOC) жизненно важны для переноса тепла из тропиков в северное полушарие, но новое исследование предполагает, что изменение климата может вывести AMOC из строя намного раньше, чем мы ожидали.

Изменение течения может иметь глубокие и крупномасштабные последствия для планеты с точки зрения погодных условий, изменения методов ведения сельского хозяйства, биоразнообразия и экономической стабильности на обширных территориях мира, на которые влияет AMOC.

Проблема заключается в скорости, с которой Земля нагревается и тает лед в Арктике: согласно новым моделям исследователей, эта скорость повышения температуры означает, что риск достижения критической точки для перехода AMOC в спящий режим сейчас является насущной проблемой.

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"Это тревожная новость", - говорит физик Йоханнес Ломанн из Копенгагенского университета в Дании. "Потому что, если это правда, это уменьшает наше безопасное пространство".

Ломанн и его коллега Питер Дитлевсен адаптировали существующую модель изменения климата океана для изучения последствий увеличения скорости поступления пресной воды в Северную часть Атлантического океана, вызванного быстрым таянием ледяных щитов Гренландии .

Модель показала, что более высокая скорость подмены пресной воды может аннулировать AMOC намного раньше. В подобном сценарии важнее всего скорость, с которой происходят изменения, а не конкретный порог - и как только переломный момент достигнут, пути назад уже не будет.

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Другими словами, скорость, с которой мы вытесняем парниковые газы и таяние льда в Гренландии, оставляет нам очень мало места для маневра, когда речь идет о защите климатических систем, которые контролируют глобальные погодные условия. По словам исследователей, та же проблема может угрожать и другим климатическим подсистемам по всему миру.

"Эти переломные моменты были показаны ранее в климатических моделях, где талая вода очень медленно попадает в океан", - сказал Ломанн Молли Тафт. "В действительности рост талой воды из Гренландии ускоряется и не может считаться медленным".

AMOC работает как гигантский петлевой конвейер с морской водой, перераспределяя воду и тепло по Северному полушарию при колебаниях температуры, солености и относительного веса воды. Это одна из причин того, что европейские зимы относительно мягкие даже в более высоких широтах.

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Хотя точно неясно, где находится точка опрокидывания AMOC, в последние годы он замедляется , и это новое исследование предполагает, что чем быстрее происходит изменение климата, тем более подвержены риску эти течения. Ученые считают, что приток холодной пресной воды из Гренландии, скорее всего, остановит распространение теплой воды на север.

Моделирование изменения климата невероятно сложно, поскольку необходимо учитывать множество факторов, и сами Ломанн и Дитлевсен признают, что предстоит еще много работы, чтобы выяснить точные детали этого сценария опрокидывания, вызванного повышением ставок.

Однако они надеются, что это послужит напоминанием о том, насколько неотложными в настоящее время являются меры по борьбе с климатическим кризисом: наши цели по сокращению выбросов парниковых газов должны быть как можно более амбициозными, независимо от сценария, который в конечном итоге разворачивается в Северной Атлантике. Вполне вероятно, что у нас не осталось права на ошибку.

"Из-за хаотической динамики сложных систем нет четко определенной критической скорости изменения параметров, что сильно ограничивает предсказуемость качественного долгосрочного поведения", - пишут исследователи в своей статье .

"Результаты показывают, что безопасное рабочее пространство элементов системы Земля в отношении будущих выбросов может быть меньше, чем предполагалось ранее".

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект обнаружит пластик в океане.