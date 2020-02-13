В океане нашли аналоги черных дыр

Странные объекты обнаружили в Атлантическом океане.

Неизвестные ранее объекты удалось обнаружить на юге Атлантического океана. Гигантские образования, которые больше чем город, обладают сильным гравитационным ускорением.

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Давайте сначала разберемся, что такое черные дыры. Это области пространства-времени, демонстрирующие гравитационное ускорение, которое настолько сильно, что никакой объект не может вырваться из его притяжения. Подобное поведение обнаружили у водоворотов в океане

Ученые из ETH Zurich и Университета Майами описали подобную аномалию в 2013 году. Они использовали спутниковые снимки для наблюдений за океаном.

“Возможно, вам не нужно лететь в космос, если вы хотите поближе взглянуть на черную дыру. Даже свет не может выйти из черной дыры, а океанские черные дыры кажутся такими же мощными, как их космические родственники. Но вместо того, чтобы ловить свет, они делают то же самое с водой.

Океанские вихри — это гигантские водовороты, которые вращаются против основного течения. Они циркулируют миллиардами тонн воды, и большинство из них по размером больше чем крупный город. Их притяжение настолько сильное, что ничто из пойманного ими уже не может уплыть оттуда».

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После визуального обнаружения подобных вихрей ученые составили математическую модель, которая показала, что эти водовороты похожи на черные дыры.

Подобные водовороты окружены сверхплотными барьерами, которые похожи на горизонт событий в черных дырах. Жидкость внутри них движется по замкнутым петлям, что даже вода не может выйти из этих петель. И вода внутри водоворотов может полностью отличаться от окружающей ее воды океана. Также эти океанические вихри очень устойчивы.

Напомним, ранее сообщалось, что черные дыры скрывали от астрономов свой истинный возраст.