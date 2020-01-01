Загадочный разлив нефти покрыл берег Израиля ядовитыми шарами

Официальные лица называют это "одной из самых серьезных экологических катастроф", которые когда-либо видела страна.

Более 160 км обычно нетронутого побережья Средиземного моря в Израиле были испачканы толстыми шариками смолы, которые вымылись после разлива нефти у берегов страны на прошлой неделе. Власти еще не установили виновника, но они говорят, что это вредно как для людей, так и для морских обитателей.

Управление природы и парков Израиля (INPA) назвало разлив "одной из самых серьезных экологических катастроф", которые когда-либо видела страна, и предупредило, что для полного удаления мусора с пляжей могут потребоваться годы, сообщает Би-Би-Си.

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Впервые смолу заметили на пляжах Израиля в среду (18 февраля) после сильного зимнего шторма, обрушившегося на береговую линию. По оценкам Министерства охраны окружающей среды Израиля, по данным Aljazeera, около 1000 тонн смолы уже выброшено на берег.

Обычно разливы нефти образуют тонкую пленку на поверхности воды, а затем вымывает на пляж в жидкой форме. Однако разлив в Израиле превратился в смоляные шарики, потому что, по данным NOAA, в результате бурных морских погодных условий пятно было разбито и смешано с морской водой в течение нескольких дней.

Уборка последствий разлива нефти EPA/UPG

В субботу (21 февраля) спутниковые изображения Европейского агентства по безопасности на море показали, что разлив, скорее всего, произошел примерно в 50 километрах от побережья Израиля, но точная причина разлива и то, что за него связано, все еще остаются неизвестно, сообщает Haaretz.

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Тысячи добровольцев вышли на пляжи побережья Израиля, когда шторм утих, чтобы удалить смолу вручную, после того как экологические организации, включая Ecoocean и Zalul, обратились за помощью к общественности. Солдаты израильской армии также были отправлены, чтобы помочь с очисткой.

Однако несколько добровольцев были доставлены в больницу после вдыхания токсичных паров, выделяемых илом. В воскресенье (22 февраля) правительственные чиновники закрыли для населения все 195 км средиземноморской береговой линии Израиля из-за проблем для здоровья.

По словам Альджазиры, хотя еще слишком рано говорить о точных последствиях этого разлива для морской среды, официальные лица опасаются, что он может быть чрезвычайно разрушительным.

В Интернете также распространилось несколько печальных фотографий, на которых запечатлены молодые черепахи, покрытые черной грязью, которые вымываются через береговую линию. Некоторых доставили в Израильский центр спасения морских черепах, но многие были уже мертвы, когда их выбросило на берег, сообщает Haaretz.

Уборка последствий разлива нефти EPA/UPG

Киты, черепахи и морские птицы - одни из наиболее подверженных риску морских животных в результате разливов нефти, поскольку они дышат и питаются на поверхности.

И эксперты обеспокоены тем, что смола, выброшенная на берег, - это лишь часть остающегося токсичного ила.

Министерство охраны окружающей среды (EPM) исследовало ряд судов, которые предположительно находились в непосредственной близости от места разлива и, следовательно, потенциально несли ответственность за разлив. "Мы прилагаем все усилия, чтобы найти виновных в катастрофе, и завтра мы представим на утверждение правительства предложение о резолюциях по реабилитации окружающей среды", - сказал министр Гила Гамлиэль в своем твите.

Однако в понедельник утром (22 февраля) судья вынес постановление о неразглашении подробностей, касающихся разлива нефти. Это не позволяет израильской прессе публиковать что-либо о личности подозреваемых или вовлеченных судов, включая их груз, пункт назначения и порт, в течение недели. Израильское информационное агентство Haaretz назвало запрет "необычным ходом", который может указывать на какое-то прикрытие.

Уборка последствий разлива нефти EPA/UPG

Разлив также совпадает с недавним подписанием соглашения о строительстве нового нефтепровода между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем, о котором было объявлено в октябре 2020 года. Экологические группы выступили против проекта и говорят, что этот разлив - лишь малая часть того, что может произойти из-за утечки из нового трубопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что раскрыта тайна подземного моря в Израиле.