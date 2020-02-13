Разлив нефти в США оказался на треть больше, чем предполагалось

Катастрофа на Глубоководном горизонте очень сильно повлияло на экологию региона.

Наихудший разлив нефти в США на буровой установке BP десять лет назад, возможно, был почти на треть больше, чем считалось ранее.

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Катастрофа Deepwater Horizon (Глубоководный горизонт) в 2010 году привела к тому, что в Мексиканский залив было разлито около 800 миллионов литров нефти, что, по оценкам спутникового слежения, охватило около 149 000 квадратных километров. Но анализ показывает, что реальная степень разлива могла быть на 30 процентов больше, потому что большая часть нефти была невидима для спутников. Исследование также показало, что нефть простиралась намного глубже, чем спутники видели. Токсичные концентрации проникли на 1,3 км вниз.

Американская команда пришла к этой оценке, используя данные из 25 000 проб воды и отложений в этом районе, большая часть которых была выпущена только в последние годы BP, в дополнение к спутниковым и аэрофотоснимкам. Они использовали их для моделирования того, насколько вероятно распространение нефти, учитывая океанические течения, температуру и биоразложение нефти.

Результаты показывают, что разлив достиг такого шельфа, как Западная Флорида, берега Техаса и Флорида-Кис. "Ущерб, наносимый окружающей среде, значительно превышает то, что ранее оценивалось как в пространстве, так и во времени", - говорит Клэр Парис-Лимузи из Университета Майами, Флорида.

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Хотя эти ранее необнаруженные углеводороды не собирались спутниками, они были обнаружены на уровнях "потенциально смертельных и сублетальных" для морских организмов на разных глубинах.

"Воздействие на морскую флору и фауну было и остается большим, чем ожидалось", - говорит Парис-Лимузи. Разлив был связан со смертью дельфинов, лобстеров и мелких животных, таких как морские огурцы.

Хотя исследователи говорят, что их анализ должен изменить восприятие бедствия и риск будущих разливов, они отмечают, что спутники по-прежнему являются самым быстрым, основным способом обнаружения разливов нефти и управления очистными работами.

Кризис Deepwater Horizon обошелся BP более чем в 65 миллиардов долларов. В среду компания заявила о планах сократить свой углеродный след до чистого нуля к 2050 году.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые рассказали о сроках "углекислой" экологической катастрофы.