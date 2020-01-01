Интересный факт дня: У собак есть самосознание

Собаки знают, где кончаются их лапы и начинается мир, показывает новое исследование, добавляющее наших пушистых компаньонов к группе животных, которые, как и люди, распознают себя как отдельные сущности из окружающей среды.

Эта способность, называемая осознанием тела, является одним из основных проявлений саморепрезентации (также известной как самосознание). У людей очень рано развивается осознание своего тела: например, 5-месячные дети могут различать свои собственные движущиеся ноги по видеозаписи того же действия. Эта способность затем перерастает в более сложные формы отличия себя от окружающих.

Предыдущие исследования в основном тестировали виды на более сложные формы способностей. Например, одним из самых известных тестов саморепрезентации является "задача по нанесению зеркальной метки", в которой животные, как считается, обладают более продвинутой формой саморепрезентации, если они могут узнать себя в зеркале.

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Обезьяны, слоны, дельфины, врановые птицы и "постоянно растущий список" видов проходят этот тест, сказал старший автор исследования Петер Понграц, доцент кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, Венгрия. Но собак не было.

По словам Понграца, ученые потеряли интерес к изучению видов, которые не проявляли этих сложных форм саморепрезентации. Но в новом исследовании он и его команда решили использовать "восходящий подход" и исследовать, демонстрируют ли собаки более низкий уровень саморепрезентации - такой, который будет иметь для них экологическое значение.

"Собаки - умные, большие, быстрые существа, которые перемещаются в сложной среде", - сказал Понграц. "Следовательно, осознание тела было бы теоретически важным для них, например, при преодолении различных препятствий".

Чтобы проверить способность осознавать свое тело, исследователи набрали 32 собаки и выполнили задание "тело как препятствие". Этот тест ранее проводился только на слонах и малышах.

Собаки должны были брать и отдавать предмет своему хозяину, стоя на небольшом циновке; однако объект был прикреплен к мату так, что собаке приходилось слезть с мата, чтобы поднять объект. Другими словами, их тела служили препятствием для выполнения поставленной задачи, и собакам необходимо было сознательно передвинуть это препятствие, чтобы выполнить задачу. По словам Понграца, исследователи учли другие факторы, такие как вызывающие страх условия, которые в противном случае могли бы заставить собаку слезть с коврика или отказаться от задания.

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"Когда собаки тянули игрушку, она также начинала поднимать циновку - таким образом, собака чувствовала, что циновка дергается под ее лапами, когда она тянет игрушку", - сказал Понграц. "В этом сценарии собаки быстро покидали коврик, обычно все еще держа игрушку во рту; затем они отдали ее владельцу".

Исследователи обнаружили, что собаки отрывались от циновки чаще и быстрее, когда объект был прикреплен к циновке, чем когда объект был прикреплен к земле, что исследователи использовали для сравнения. Это "первое свидетельство того, что собаки могут понимать связь между своим телом и окружающей средой через эффект обратной связи от их собственных действий", - сказал Понграц. Согласно исследованию, собаки также продемонстрировали другие основные компоненты саморепрезентации, в том числе способность распознавать собственный запах, осознание размера тела и эпизодическую память или личные воспоминания о конкретных событиях.

Теперь команда надеется продолжить изучение саморепрезентации у собак - например, выясняя, влияют ли другие факторы на эту способность у отдельных животных.

Напомним, ранее сообщалось, что влияние характера хозяина на питомца доказали научно.