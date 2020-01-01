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Интересный факт дня: У собак есть самосознание

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Собаки знают, где кончаются их лапы и начинается мир, показывает новое исследование, добавляющее наших пушистых компаньонов к группе животных, которые, как и люди, распознают себя как отдельные сущности из окружающей среды.
Собаки могут узнавать себя
Собаки могут узнавать себя
pixabay.com

Эта способность, называемая осознанием тела, является одним из основных проявлений саморепрезентации (также известной как самосознание). У людей очень рано развивается осознание своего тела: например, 5-месячные дети могут различать свои собственные движущиеся ноги по видеозаписи того же действия. Эта способность затем перерастает в более сложные формы отличия себя от окружающих.

Предыдущие исследования в основном тестировали виды на более сложные формы способностей. Например, одним из самых известных тестов саморепрезентации является "задача по нанесению зеркальной метки", в которой животные, как считается, обладают более продвинутой формой саморепрезентации, если они могут узнать себя в зеркале. 

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Обезьяны, слоны, дельфины, врановые птицы и "постоянно растущий список" видов проходят этот тест, сказал старший автор исследования Петер Понграц, доцент кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, Венгрия. Но собак не было.

По словам Понграца, ученые потеряли интерес к изучению видов, которые не проявляли этих сложных форм саморепрезентации. Но в новом исследовании он и его команда решили использовать "восходящий подход" и исследовать, демонстрируют ли собаки более низкий уровень саморепрезентации - такой, который будет иметь для них экологическое значение. 

"Собаки - умные, большие, быстрые существа, которые перемещаются в сложной среде", - сказал Понграц. "Следовательно, осознание тела было бы теоретически важным для них, например, при преодолении различных препятствий".

Чтобы проверить способность осознавать свое тело, исследователи набрали 32 собаки и выполнили задание "тело как препятствие". Этот тест ранее проводился только на слонах и малышах.

Собаки должны были брать и отдавать предмет своему хозяину, стоя на небольшом циновке; однако объект был прикреплен к мату так, что собаке приходилось слезть с мата, чтобы поднять объект. Другими словами, их тела служили препятствием для выполнения поставленной задачи, и собакам необходимо было сознательно передвинуть это препятствие, чтобы выполнить задачу. По словам Понграца, исследователи учли другие факторы, такие как вызывающие страх условия, которые в противном случае могли бы заставить собаку слезть с коврика или отказаться от задания.

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"Когда собаки тянули игрушку, она также начинала поднимать циновку - таким образом, собака чувствовала, что циновка дергается под ее лапами, когда она тянет игрушку", - сказал Понграц. "В этом сценарии собаки быстро покидали коврик, обычно все еще держа игрушку во рту; затем они отдали ее владельцу".

Исследователи обнаружили, что собаки отрывались от циновки чаще и быстрее, когда объект был прикреплен к циновке, чем когда объект был прикреплен к земле, что исследователи использовали для сравнения. Это "первое свидетельство того, что собаки могут понимать связь между своим телом и окружающей средой через эффект обратной связи от их собственных действий", - сказал Понграц. Согласно исследованию, собаки также продемонстрировали другие основные компоненты саморепрезентации, в том числе способность распознавать собственный запах, осознание размера тела и эпизодическую память или личные воспоминания о конкретных событиях.

Теперь команда надеется продолжить изучение саморепрезентации у собак - например, выясняя, влияют ли другие факторы на эту способность у отдельных животных.

Напомним, ранее сообщалось, что влияние характера хозяина на питомца доказали научно.

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Теги: интересные факты, собаки
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