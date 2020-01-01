Кофе сжимает наш мозг - исследование

Кофеин влияет на серое вещество.

Уникальное плацебо-контролируемое исследование показало, что ежедневное употребление кофеина может значительно уменьшить объем серого вещества в мозгу человека. Исследователи подчеркивают, что эти результаты не означают, что кофеин негативно влияет на мозг, но вместо этого предполагают, что препарат может вызывать некую временную нейронную пластичность, которая заслуживает дальнейшего исследования.

Наш мозг и центральная нервная система обычно состоят из серого и белого вещества. Серое вещество состоит из тел нервных клеток и нервных синапсов, тогда как белое вещество - это в первую очередь пучки и проводящие пути, которые соединяют эти нервные клетки.

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Предыдущие исследования показали, что потребление кофеина может быть связано с резким уменьшением объема серого вещества. Но другие исследования также показали, что кофеин может оказывать нейропротекторное действие , замедляя когнитивное снижение, связанное с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона .

В центре внимания этого нового исследования было конкретно изучить влияние кофеина на объем серого вещества у молодых и здоровых людей. Один конкретный вопрос, на который исследователи хотели ответить, заключался в том, было ли влияние кофеина на серое вещество результатом воздействия препарата на сон, поскольку было показано, что лишение или нарушение сна может привести к резкому сокращению серого вещества.

Было набрано 20 субъектов, которым было поручено выполнить две слепые 10-дневные программы. Один период включал прием трех таблеток кофеина каждый день, а другой период - таблетки плацебо. В конце каждой программы объем серого вещества участников измерялся с помощью фМРТ, а активность медленноволнового сна - с помощью ЭЭГ.

Результаты показали значительное уменьшение серого вещества после 10 дней приема кофеина. Эти сокращения не наблюдались после 10 дней приема плацебо. И что еще более важно, исследование не обнаружило разницы в активности медленного сна между периодами приема плацебо и кофеина. Это говорит о том, что обнаруженное уменьшение серого вещества связано не с нарушениями сна, а, возможно, с уникальной особенностью кофеина.

Было отмечено, что влияние кофеина на мозг особенно актуально для правой медиальной височной доли. Эта область мозга включает гиппокамп и отвечает за такие процессы, как формирование памяти и пространственное познание.

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Кэролин Райхерт, автор нового исследования Базельского университета, отмечает, что эти вызванные кофеином изменения серого вещества, по-видимому, довольно быстро восстанавливаются после прекращения потребления кофеина.

“Изменения в морфологии мозга кажутся временными, но систематических сравнений между любителями кофе и теми, кто обычно потребляет мало или совсем не употребляет кофеин, до сих пор не проводилось“, - говорит Райхерт.

Райхерт также осторожно отмечает, что это исследование не предполагает, что потребление кофеина нарушает когнитивные функции. Фактически, был опубликован значительный объем недавних исследований, указывающих на обратное, показывающих, что кофеин, по-видимому, обладает несколько нейропротекторным действием, замедляя снижение когнитивных функций у пожилых людей с высоким риском таких состояний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Предполагается, что эти противоречивые результаты могут быть связаны с тем, что новое исследование сосредоточено на молодых здоровых людях по сравнению с предыдущей работой, посвященной пожилым людям, уже демонстрирующим некоторую степень нейродегенерации или когнитивного снижения.

“Наши результаты не обязательно означают, что потребление кофеина оказывает негативное влияние на мозг“, - подчеркивает Райхерт. “Но ежедневное потребление кофеина, очевидно, влияет на наше когнитивное оборудование, что само по себе должно стать поводом для дальнейших исследований“.

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