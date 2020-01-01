Первый искусственный стейк напечатали на 3D-биопринтере

Он ничем не отличается от реального мяса.

Спустя чуть больше двух лет после того, как израильский стартап Aleph Farms представил первый в мире лабораторный стейк, компания представила гораздо более сложный, толстый стейк рибай. Компания предлагает выращивать с использованием новой технологии 3D-биопечати и теперь может производить лабораторные итерации стейков любого типа.

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Мясо, выращенное в лаборатории, также известное как культивированное мясо или чистое мясо, в последние несколько лет стремительно развивается. За десять лет ученые перешли от производства “сырой свинины“ в лаборатории к выращиванию куриных наггетсов, которые попали на полки сингапурского рынка, получив первое в мире разрешение регулирующих органов. Одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются ученые при создании мясных продуктов без убоя, - это воспроизведение многочисленных кусков мяса, которые потребители привыкли есть.

В 2018 году Aleph Farms представила первый в мире стейк, выращенный в лаборатории, имитирующий клеточную структуру тонкого стейка. Теперь компания показала создание более сложного, толстого стейка рибай, произведенного с использованием новой технологии 3D-биопечати.

“В отличие от технологии 3D-печати, наша технология 3D- биопечати - это печать реальных живых клеток, которые затем инкубируются для роста, дифференциации и взаимодействия, чтобы получить текстуру и качества настоящего стейка“, - говорит Алеф Фармс в недавнем интервью. “Запатентованная система, похожая на васкуляризацию, которая происходит естественным образом в тканях, обеспечивает перфузию питательных веществ через более толстые ткани и придает стейку форму и структуру, аналогичную его естественной форме, как у домашнего скота до и во время приготовления“.

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Aleph Farms заявляет, что ее технология трехмерной биопечати дает возможность производить любой вид мяса, доступный в настоящее время. И, что еще более впечатляюще, генеральный директор Aleph Дидье Тубье предполагает, что технология позволяет адаптировать культивированное мясо к любым конкретным предпочтениям потребителя, от регулирования содержания жира до управления структурой соединительных тканей.

“С коровами порода играет важную роль, но качество зависит от кормов. То же самое и с нашим культивированным мясом“, - сказал Тубиа в недавнем интервью газете Washington Post. “Мы контролируем процесс выращивания и можем разработать мясо специально для рынка, регулируя количество коллагена, соединительной ткани и жира, чтобы мясо соответствовало конкретным требованиям“.

Новая технология трехмерной биопечати была разработана в течение последних двух лет с партнером Aleph Farms по исследованиям, Технионом - Израильским технологическим институтом. Несмотря на стремительный технологический прогресс, выращенное в лаборатории мясо еще не появилось на полках большинства потребителей. На сегодняшний день Сингапур является единственным регионом в мире, который одобрил для продажи мясо выращенного в лаборатории мяса.

Aleph Farms и группа пищевой промышленности Mitsubishi Corporation объединили свои усилия в Японии, чтобы начать разработку производственных и распределительных мощностей в рамках подготовки к будущему утверждению на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии создали ложку, которая меняет вкус еды.