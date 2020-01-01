Астрономы обнаружили странную активность недавно обнаруженной звезды

Новые наблюдения за очень необычной и загадочной звездой, находящейся примерно в 15 000 световых лет от Земли, выявили причудливую картину звездной активности, которую астрономы, по словам астрономов, никогда раньше не наблюдали.

Рассматриваемая звезда называется Swift J1818.0–1607 и была открыта только в прошлом году. Swift J1818.0–1607 - это так называемый магнетар - редкая разновидность нейтронных звезд, которые образуются, когда звезды-сверхгиганты не превращаются в сверхновые, а вместо этого коллапсируют в невероятно плотные ядра.

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Однако, в отличие от большинства нейтронных звезд , магнетары известны тем, что создают чрезвычайно мощное магнитное поле. Только около 30 из этих странных объектов когда-либо были обнаружены в Млечном Пути, но даже среди их странного типа Swift J1818.0–1607 - необычный выброс.

Это потому, что когда-либо наблюдались лишь несколько известных магнетаров, излучающих радиоволны, подобные пульсарам - нейтронные звезды другого типа, гораздо более распространенные, чем магнетары, но, тем не менее, замечательные тем, как они излучают импульсы излучения от своих магнитных полюсов.

Однако среди этой эксклюзивной группы "радио-громких" магнетаров ни один никогда не наблюдался пульсирующего так же, как Swift J1818.0–1607, что побудило некоторых в астрономическом сообществе предположить, что это могло быть неким "недостающим звеном" между магнетарами и пульсарами .

Теперь серия новых наблюдений, проведенных астрономами из Центра передового опыта ARC по открытию гравитационных волн (OzGrav) в Австралии показал, как радиоимпульсы магнетара отчетливо меняются по характеру - напоминая импульсы пульсара в мае, а затем переходя в другую форму яркого / слабого мерцания в июне, прежде чем принять загадочное сочетание пульсароподобных и магнитоподобных радиоимпульсов в июле.

В новом исследовании исследователей они описывают этот кажущийся своего рода кризис идентичности в довольно трезвых научных терминах, говоря, что Swift J1818.0–1607 "продемонстрировал] значительную эволюцию временного профиля за этот период".

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"Такого причудливого поведения никогда раньше не наблюдалось ни у одного другого радиогромкого магнетара", - объясняет ведущий автор исследования Маркус Лоуэр из Университета Суинберн и CSIRO.

"Похоже, это было кратковременным явлением, так как в результате нашего следующего наблюдения оно навсегда перешло в это новое магнитароподобное состояние".

Хотя смешанные сообщения, передаваемые Swift J1818.0–1607, не могут быть полностью объяснены, исследователи предполагают, что флуктуации могут представлять собой форму звездной эволюции, которую мы еще не полностью понимаем.

Отчасти потому, что, хотя этот магнетар может быть единственным в своем роде (на данный момент), правда в том, что магнетары в целом, не говоря уже о радиогромких магнетарах, все еще представляют собой очень молодую область исследований.

Другими словами, это, казалось бы, странное поведение могло быть более обычным, чем мы думаем, просто мы ограничены в том, что мы в настоящее время понимаем о магнетарах. Тем не менее, мы все время узнаем больше.

Новые наблюдения Swift J1818.0–1607 показывают, что магнитная ось магнетара не совмещена с осью его вращения, а вместо этого погружается в его южное полушарие. Если так, то это впервые для магнетаров, у которых обычно магнитные поля выровнены с осью вращения.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые получено изображение рождения гигантской звезды.