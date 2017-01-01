Впервые получено изображение рождения гигантской звезды

Масса звезды в 10 раз превышает Солнце.

Возраст изученной протозвезды G353.273+0.641 на изображении оценивается в 3 тысячи лет, что делает её наиболее молодой среди известных крупных рождающихся звёзд, а её масса превосходит солнечную в 10 раз. При этом полученное изображение помогло сделать несколько интересных открытий.

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Ведущим автором исследования является Казухито Мотоги из Университета Ямагути (Япония). Изображение и вывод учёных опубликованы в американском научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Протозвезда – это молодая звезда, находящаяся в процессе формирования, чей рост обусловлен падающим на неё газом из окружающего аккреционного диска. Детали этого процесса и вопросы, связанные с ним, до сих пор хранят немало загадок. При этом в непосредственной близости от Солнечной системы в основном появляются небольшие светила, рождение которых уже довольно подробно изучено, а вот массивные протозвёзды на доступном для изучения расстоянии являются большой редкостью.

Изученная астрономами протозвезда G353.273+0.641 находится на расстоянии 5,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Скорпион, при этом её аккреционный диск расположен плашмя относительно наблюдателей с Земли, что тоже является большой редкостью.

Для получения изображения использовался массив радиотелескопов ALMA, расположенный в Чили и работающий в субмиллиметровом диапазоне. Ранее, например, эта обсерватория позволила получить беспрецедентное по разрешению изображение сверхгиганта Бетельгейзе, Высокая разрешающая способность ALMA позволила рассмотреть и изучить вращающийся вокруг G353.273+0.641 аккреционный диск. Выяснилось, что его размер больше расстояния от Солнца до Нептуна примерно в 8 раз, однако, несмотря на это, это самый маленький аккреционный диск из обнаруженных у звёзд такого размера.

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Было замечено, что аккреционный диск неоднороден: его юго-восточная сторона ярче других частей. Это первый случай, когда астрономы обнаружили асимметричный диск вокруг массивной протозвезды. Кроме этого, команде Казухито Мотоги удалось выяснить, что он нестабилен и вскоре будет фрагментирован. Такие особенности обычно наблюдаются вокруг более мелких протозвёзд. Это указывает на схожесть основных физических процессов при формировании светил различной массы.

«Предыдущие исследования предполагали, что процесс формирования не одинаков для мелких и крупных звёзд. Наши же наблюдения показывают сходство. Это важный шаг к пониманию того, как массивные протозвезды собирают вещество из своего окружения», – заключает Казухито Мотоги.

Возраст G353.273+0.641 был оценён (на момент испускания излучения протозвездой и её окружением, которое и достигло спустя 5,5 тысячи лет антенн ALMA) в 3 тысячи лет, что делает её наиболее молодой среди известных крупных рождающихся звёзд. Для этого астрономы измерили скорость притока газа из внешней оболочки к внутреннему диску.

Без сомнений, полученные учёными данные открывают окно в более полное понимание звездообразования по всей Вселенной

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы впервые запечатлели сверхмощный взрыв новорожденной звезды.