Астрономы обнаружили напарника инопланетной мегаструктуры

Это вторая звезда рядом со странно тускнеющей звездой.

Только что была найдена новая подсказка, которая может помочь разгадать загадку странно тускнеющей звезды. KIC 8462852, также известная как звезда Бояджяна, похоже, имеет двойного компаньона, который может вносить свой вклад в его нерегулярные провалы в яркости.

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В случае подтверждения более подробными наблюдениями, недавно обнаруженная звезда-компаньон могла бы помочь астрономам, наконец, разгадать загадку KIC 8462852.

Звезда была обнаружена в 2015 году астрономом Табетой Бояджян (ранее она была звездой Табби), и с тех пор она оказалась настоящей загадкой. Это желто-белый карлик на расстоянии около 1470 световых лет от нас, и он продолжает беспорядочно тускнеть. Нет никакой закономерности ни в сроках затемнения звезды, ни в глубине - некоторые из провалов в звездном свете достигают 22 процентов.

Такое поведение исключает планеты. Когда экзопланета проходит между звездой и Землей по орбите, она будет затемнять звезду на крошечную величину - 1 процент или меньше - через равные промежутки времени.

Кроме того, когда звезда Бояджяна тускнеет, некоторые длины волн блокируются больше, чем другие. Это исключает твердый объект (такой как инопланетная мегаструктура, предложенный в 2016 году), который будет блокировать все длины волн в равной степени.

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Пока что наиболее вероятным объяснением является оптически тонкая пыль и обломки, возможно, от разбитых планетезималей или комет на эксцентрических орбитах в сочетании с нормальными вариациями яркости самой звезды.

Присутствие двойной звезды-компаньона на широкой орбите могло бы помочь объяснить присутствие всего этого материала, создавая дополнительные гравитационные возмущения, разрушающие орбитальные тела.

С 2016 года группа астрономов во главе с Логаном Пирсом из Университета Аризоны пыталась подтвердить потенциальную связь ближайшей звезды с KIC 8462852. Их статья теперь принята в The Astrophysical Journal .

Сложность измерения пространства в трех измерениях - вот что усложняет эту работу. Звезды, которые выглядят довольно близко друг к другу, могут на самом деле находиться на совершенно разных расстояниях от зрителя. Итак, Пирс и команда использовали пятилетние наблюдения, чтобы провести точные астрометрические измерения слабой звезды, которая казалась близкой к KIC 8462852.

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"В этой работе мы используем три эпохи астрометрии Keck / NIRC2, охватывающие пять лет, чтобы пересмотреть статус близкого компаньона KIC 8462852 и показать, что они являются общей парой правильного движения и гравитационно связанной двойной системой", - написали они в своей статье.

В дополнение к наблюдениям обсерватории Кека, в выпуске в 2020 году астрометрических данных со спутника Gaia - самой полной и точной трехмерной карты Млечного Пути на сегодняшний день - также была включена тусклая звезда, измерения которой согласуются с выводами команды.

Две звезды разделены расстоянием в 880 астрономических единиц. Звезда Бояджяна, или KIC 8462852 A, является более крупной звездой, ее масса примерно в 1,36 раза больше, а размер в 1,5 раза больше Солнца. Спутник, KIC 8462852 B, является красным карликом, который примерно в 0,44 раза больше массы и 0,45 раза больше Солнца.

По словам исследователей, на такой широкой орбите KIC 8462852 B вряд ли будет иметь какое-либо прямое влияние на яркость KIC 8462852 A. Но он все еще может играть роль в загадочных флуктуациях более крупной звезды.

"Бинарный компаньон может влиять на долгосрочную эволюцию системы", - написали они в своей статье.

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Ученые ранее обнаружили, что разнесенные на большие расстояния звездные двойные системы могут быть подтолкнуты более крупными гравитационными силами к перемещению очень близко к их взаимному центру масс несколько раз в течение примерно 10 миллиардов лет.

В свою очередь, это может привести к разрушению планет и других малых орбитальных тел, где они растягиваются и разрываются в результате гравитационного взаимодействия, что приводит к образованию облаков обломков.

Сценарий еще не подтвержден. При таком большом расстоянии две звезды будут иметь чрезвычайно длинную орбиту, и проведенных наблюдений было недостаточно, чтобы охарактеризовать эту орбиту. KIC 8462852 B могла быть звездой, выброшенной из системы; или две звезды могли быть членами совместной движущейся группы.

Исследователи полагают, что двойная система является наиболее вероятным объяснением их измерений двух звезд, но будущие измерения пары потребуются, чтобы лучше понять их взаимосвязь. Это могло помочь подтвердить или исключить роль KIC 8462852 B в неустойчивой яркости звезды.

Но не бойтесь всех любителей загадок. Есть и другие звезды со странным тусклым светом , в том числе звезда, двойная спутница которой уже учтена , и соблазнительная коллекция из 21 звезды, которая может быть еще более странной.

Напомним, ранее сообщалось, что на голубых гигантах нашли гигантские волны.