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Найдены кости самого большого динозавра в истории

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Новый вид динозавра был самым большим на Земле.
Patagotitan mayorum считался самым большим динозавром
Patagotitan mayorum считался самым большим динозавром
ctys.com.ar

Ученые обнаружили огромные окаменелости возрастом 98 миллионов лет на юго-западе Аргентины, которые, по их словам, могли принадлежать крупнейшему из когда-либо обнаруженных динозавров.

Кусочки одной окаменелой кости гигантского зауропода размером с человека, по-видимому, на 10-20 процентов больше, чем те, что приписываются Patagotitan mayorum, крупнейшему из когда-либо идентифицированных динозавров, согласно заявлению в среду научного агентства CTYS Национального университета Ла-Матанзы.

Археологи на месте раскопок
Археологи на месте раскопок
ctys.com.ar

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Зауроподы были огромными длинношеими и длиннохвостыми динозаврами, питающимися растениями, - самыми крупными наземными существами, которые когда-либо жили.

Среди них Patagotitan mayorum, также из Аргентины, весил около 70 тонн и был 40 метров в длину.

Алехандро Отеро из Museo de La Plata в Аргентине работает над тем, чтобы собрать воедино подобие нового динозавра из двух десятков позвонков и кусочков тазовой кости, обнаруженных ранее.

Согласно заявлению университета, он опубликовал статью о неопознанном динозавре для научного журнала Cretaceous Research.

Археологи на месте раскопок
Археологи на месте раскопок
ctys.com.ar

Поиски других частей тела, закопанных глубоко в земле, продолжаются. Для ученых святым Граалем будут большие бедренные кости или плечевой кости, которые помогают оценить массу тела давно вымершего существа.

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Массивные окаменелости были обнаружены в 2012 году в долине реки Неукен, но раскопки начались только в 2015 году, по словам палеонтолога Хосе Луиса Карбаллидо из музея Эджидио Феруглио.

"У нас больше половины хвоста, много тазовых костей", - сказал Карбаллидо, который несколько лет назад также работал над классификацией динозавра.

"Очевидно, он все еще внутри скалы, так что впереди у нас еще несколько лет копания".

Археологи на месте раскопок
Археологи на месте раскопок
ctys.com.ar

"Массивный скелет был найден в слое горной породы, датируемом примерно 98 миллионами лет назад, в период верхнего мела", - добавил геолог Альберто Гарридо, директор Музея естественных наук в Запале.

"Мы подозреваем, что образец может быть полным или почти полным", - сказал он.

"Все зависит от того, что происходит с раскопками. Но независимо от того, больше он (чем Патаготитан) или нет, открытие нетронутого динозавра таких размеров - новинка". 

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли останки динозавра-попугая.

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Теги: динозавр, раскопки
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