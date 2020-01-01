Найдены кости самого большого динозавра в истории

Новый вид динозавра был самым большим на Земле.

Ученые обнаружили огромные окаменелости возрастом 98 миллионов лет на юго-западе Аргентины, которые, по их словам, могли принадлежать крупнейшему из когда-либо обнаруженных динозавров.

Кусочки одной окаменелой кости гигантского зауропода размером с человека, по-видимому, на 10-20 процентов больше, чем те, что приписываются Patagotitan mayorum, крупнейшему из когда-либо идентифицированных динозавров, согласно заявлению в среду научного агентства CTYS Национального университета Ла-Матанзы.

Археологи на месте раскопок ctys.com.ar

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Зауроподы были огромными длинношеими и длиннохвостыми динозаврами, питающимися растениями, - самыми крупными наземными существами, которые когда-либо жили.

Среди них Patagotitan mayorum, также из Аргентины, весил около 70 тонн и был 40 метров в длину.

Алехандро Отеро из Museo de La Plata в Аргентине работает над тем, чтобы собрать воедино подобие нового динозавра из двух десятков позвонков и кусочков тазовой кости, обнаруженных ранее.

Согласно заявлению университета, он опубликовал статью о неопознанном динозавре для научного журнала Cretaceous Research.

Археологи на месте раскопок ctys.com.ar

Поиски других частей тела, закопанных глубоко в земле, продолжаются. Для ученых святым Граалем будут большие бедренные кости или плечевой кости, которые помогают оценить массу тела давно вымершего существа.

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Массивные окаменелости были обнаружены в 2012 году в долине реки Неукен, но раскопки начались только в 2015 году, по словам палеонтолога Хосе Луиса Карбаллидо из музея Эджидио Феруглио.

"У нас больше половины хвоста, много тазовых костей", - сказал Карбаллидо, который несколько лет назад также работал над классификацией динозавра.

"Очевидно, он все еще внутри скалы, так что впереди у нас еще несколько лет копания".

Археологи на месте раскопок ctys.com.ar

"Массивный скелет был найден в слое горной породы, датируемом примерно 98 миллионами лет назад, в период верхнего мела", - добавил геолог Альберто Гарридо, директор Музея естественных наук в Запале.

"Мы подозреваем, что образец может быть полным или почти полным", - сказал он.

"Все зависит от того, что происходит с раскопками. Но независимо от того, больше он (чем Патаготитан) или нет, открытие нетронутого динозавра таких размеров - новинка".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли останки динозавра-попугая.