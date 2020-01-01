Шок и трепет: Электрические угри стаями охотятся в реках Амазонки

Эти угри вполне могут убить человека.

Когда наступает темнота, электрические угри выходят из дна рек Южной Америки, чтобы атаковать свою добычу с помощью электричества напряжением до 860 вольт - достаточного, чтобы убить человека. Ученые выяснили, что змееподобные рыбы не всегда ходят в одиночку: они охотятся стаями, как волки, косатки и некоторые виды тунцов. Открытие, первое среди электрических рыб, может открыть путь для новых исследований, которые позволят выяснить, когда среди рыб возникло социальное хищничество.

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"Я был шокирован", - говорит Дуглас Бастос, биолог из Национального института амазонских исследований, который впервые увидел групповое нападение в 2012 году. Обычно угри, которые могут весить до 20 килограммов, охотятся в одиночку. ночью, нацеливаясь на одиночных отдыхающих рыб, отмечает он. "Такое поведение беспрецедентно для электрических угрей, а также редко встречается среди пресноводных рыб".

Бастос стал свидетелем нападения на экспедицию по поиску исчезающей рыбы на севере Бразилии. Два года спустя он вернулся, чтобы изучить этот феномен. Остановившись в одиночестве посреди Амазонки он заснял сотни электрических угрей группами по 10 особей, которые неоднократно нападали на маленьких тетра-рыбок на реке Ирири, притоке реки Шингу (который является притоком реки Амазонки) на севере Бразилии. Это были угри Electrophorus voltai, которые вызывают сильнейший шок, когда-либо измерявшийся у живого животного.

Большую часть времени угри отдыхали на дне реки. Но на рассвете и в сумерках они переместились к мелкому пруду на берегу реки Ирири, где выслеживали косяки рыб и начинали совместные атаки, обездвиживая и пожирая свою добычу. Каждая охота обычно занимала два часа и включала до семи атак, о которых сегодня сообщают исследователи в журнале "Экология и эволюция".

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Пока групповые нападения зафиксированы только с июня по ноябрь. В те месяцы, когда количество осадков значительно сокращается, рыбы в реках региона перемещаются в гораздо меньшее количество воды, чем обычно, что делает их легкой добычей для стай угрей. Угри просто должны найти лужу, полную рыбы, и устроить ей засаду. В сезон половодья у добычи, вероятно, будет гораздо больше шансов удержаться на безопасном расстоянии и уйти, говорит соавтор Карлос Давид де Сантана, соавтор и биолог из Национального музея естественной истории Смитсоновского института.

Исследователи не знают, как развивалось это поведение, насколько оно распространено и происходит ли оно только в период засухи. Но у Сантаны есть некоторые мысли о том, как угри могут выбирать свои группы. "Это социальное хищничество могло возникнуть на основе простого правила индивидуального уровня: продолжайте добывать пищу с одними и теми же особями в случае успеха, и тогда сформируется стабильная группа".

Это исследование является "захватывающим примером тщательной детективной работы по естествознанию", - говорит Уильям Крэмптон, биолог из Университета Центральной Флориды, который не участвовал в работе. Он изучал электрических рыб в течение 25 лет и говорит, что полученные данные могут стимулировать дальнейшие исследования того, как угри используют электрические разряды для навигации и общения.

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Затем Бастос и его коллеги планируют секвенировать геномы угрей в надежде идентифицировать гены, связанные с социальным хищничеством, присущим другим животным, которые проявляют такое поведение, включая млекопитающих, таких как киты. Это может дать им подсказки, чтобы лучше понять историю эволюции этой черты среди самых разных животных.

Крэмптон подозревает, что другие виды электрических угрей могут использовать ту же стратегию охоты. Во время недавней поездки в Гайану, по его словам, он слышал сообщения коренных народов о косяках рыб, выпрыгивающих из воды рядом с большими группами электрических угрей другого вида (E. electricus) . "Я никогда не был свидетелем такого поведения, но если эти истории правдивы, это говорит о том, что это поведение может не ограничиваться E. voltai".

В любом случае, исследователям придется действовать быстро, потому что разрушение Амазонки людьми уничтожает эти среды обитания, говорит Сантана. "Возможно, через 5 или 10 лет эти места больше не сохранятся".

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