Ученый определил ДНК Лохнесского чудовища

Чудовищем оказался гигантский угорь.

Профессор новозеландского Университета Отаго Нил Джеммелл высказал предположение об истинном происхождении Лохнесского чудовища. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TVNZ.

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Джеммелл уверен, что монстр, которого видели многие люди — гигантский угорь. Профессор пояснил, что в пробах воды обнаружили ДНК этих существ в большом количестве. Он добавил, что в шотландском озере Лох-Несс обитает множество угрей различных размеров.

Профессор рассказал, что угри могут вырастать до 1,8 метра. Однако очевидцы сообщали о монстре намного большего размера. Джеммелл считает, что многие люди не верят обоснованным научным теориям. По его мнению, некоторые продолжат верить в Несси и искать подтверждения ее существования.

Ученый утверждает, что главной целью исследования было установление биоразнообразия озера Лох-Несс, а потом уже — развенчание мифа о чудовище. Он добавил, что команда исследователей не смогла идентифицировать 20 процентов ДНК, но назвал такую ситуацию типичной.

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В июне 2018 года сообщалось, что Нил Джеммелл с международной группой ученых планировал собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех обитающих в нем животных.

История о существе Несси из шотландского озера Лох-Несс привлекает множество туристов, которые хотят увидеть ее своими глазами. Мифическое чудовище из городской легенды имеет длинную шею и огромное туловище, согласно рассказам очевидцев. Существование Несси не доказано.

Напомним, ранее сообщалось, что Лох-несское чудовище сняли на камеру