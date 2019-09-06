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Ученый определил ДНК Лохнесского чудовища

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Чудовищем оказался гигантский угорь.
Несси вполне может быть угрем
Несси вполне может быть угрем
wikipedia.org

Профессор новозеландского Университета Отаго Нил Джеммелл высказал предположение об истинном происхождении Лохнесского чудовища. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TVNZ.

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Джеммелл уверен, что монстр, которого видели многие люди — гигантский угорь. Профессор пояснил, что в пробах воды обнаружили ДНК этих существ в большом количестве. Он добавил, что в шотландском озере Лох-Несс обитает множество угрей различных размеров.

Профессор рассказал, что угри могут вырастать до 1,8 метра. Однако очевидцы сообщали о монстре намного большего размера. Джеммелл считает, что многие люди не верят обоснованным научным теориям. По его мнению, некоторые продолжат верить в Несси и искать подтверждения ее существования.

Ученый утверждает, что главной целью исследования было установление биоразнообразия озера Лох-Несс, а потом уже — развенчание мифа о чудовище. Он добавил, что команда исследователей не смогла идентифицировать 20 процентов ДНК, но назвал такую ситуацию типичной.

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В июне 2018 года сообщалось, что Нил Джеммелл с международной группой ученых планировал собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех обитающих в нем животных.

История о существе Несси из шотландского озера Лох-Несс привлекает множество туристов, которые хотят увидеть ее своими глазами. Мифическое чудовище из городской легенды имеет длинную шею и огромное туловище, согласно рассказам очевидцев. Существование Несси не доказано.

Напомним, ранее сообщалось, что Лох-несское чудовище сняли на камеру

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Теги: Лох-Несс
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Яukr    06.09.2019, 10:44
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