Астрономы нашли красивую систему из шести планет с орбитальной гармонией

Орбиты планет почти идеально синхронизированы.

К настоящему времени мы обнаружили сотни звезд с множеством планет, вращающихся вокруг них, разбросанных по всей галактике. Каждая из них уникальна, но система, вращающаяся вокруг звезды HD 158259 на расстоянии 88 световых лет от нас, действительно особенная.

Читай также: NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля

Сама звезда примерно такой же массы и немного больше Солнца. Вокруг нее вращаются шесть планет: суперземля и пяти мини-Нептунов.

После семи лет наблюдения за ней астрономы обнаружили, что все шесть из этих планет вращаются вокруг HD 158259 в почти идеальном орбитальном резонансе. Это открытие может помочь нам лучше понять механизмы формирования планетных систем и то, как они попадают в конфигурации, которые мы видим.

Орбитальный резонанс - это когда орбиты двух тел вокруг своего родительского тела тесно связаны, так как два вращающихся тела оказывают гравитационное влияние друг на друга. В Солнечной системе это довольно редко встречается в планетных телах; вероятно, лучший пример - Плутон и Нептун.

Эти два тела находятся в так называемом орбитальном резонансе 2:3. На каждые два круга, которые Плутон делает вокруг Солнца, Нептун делает три. Это как музыкальные такты, проигрываемые одновременно, но с разным размером: две доли для первой, три для второй.

Читай также: Странные кольца возле молодой звезды поставили в тупик планетологов

Орбитальные резонансы также были обнаружены на экзопланетах . Но каждая планета, вращающаяся вокруг HD 158259, находится в резонансе почти 3:2 со следующей планетой, находящейся далеко от звезды, также описываемой как отношение периодов 1,5. Это означает, что на каждые три орбиты, которые совершает каждая планета, следующая завершает два.

Используя измерения, сделанные с помощью спектрографа SOPHIE и космического телескопа TESS для поиска экзопланет, международная группа исследователей под руководством астронома Натана Хара из Женевского университета в Швейцарии смогла точно рассчитать орбиты каждой планеты.

Начиная с ближайшей к звезде - суперземли, которая, согласно данным TESS, примерно вдвое больше массы Земли, - орбиты составляют 2,17, 3,4, 5,2, 7,9, 12 и 17,4 дня.

Они производят отношения периодов 1,57, 1,51, 1,53, 1,51 и 1,44 между каждой парой планет. Это не совсем идеальный резонанс, но он достаточно близок, чтобы классифицировать HD 158259 как выдающуюся систему.

И это, по мнению исследователей, признак того, что планеты, вращающиеся вокруг звезды, образовались не там, где они находятся сейчас.

Читай также: Астрономы услышали плач молодой звезды

"Известно несколько компактных систем с несколькими планетами, находящимися в резонансах или близких к ним, таких как TRAPPIST-1 или Kepler-80", - пояснил астроном Стефан Удри из Женевского университета. "Считается, что такие системы образуются далеко от звезды, прежде чем мигрировать к ней. В этом сценарии резонансы играют решающую роль".

Это потому, что считается, что эти резонансы возникают, когда планетарные зародыши в протопланетном диске растут и мигрируют внутрь, от внешнего края диска. Это создает цепь орбитального резонанса по всей системе.

Затем, как только оставшийся газ в диске рассеивается, это может дестабилизировать орбитальные резонансы - и это может быть то, что мы наблюдаем с HD 158259. И эти крошечные различия в орбитальных резонансах могут рассказать нам больше о том, как происходит эта дестабилизация.

"Текущее отклонение соотношений периодов от 3:2 содержит много информации", - сказал Хара. "С этими значениями, с одной стороны, и моделями приливных эффектов, с другой, мы могли бы ограничить внутреннюю структуру планет в будущем исследовании. Таким образом, текущее состояние системы дает нам окно для ее формирования".

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы доказали существование плоских звезд.