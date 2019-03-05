Астрономы услышали плач молодой звезды

Радиообсерватория ALMA слышит «плач младенца» со стороны новорожденной звезды.

Астрономы проникли в подробности загадочного происхождения двух различных газовых потоков, наблюдаемых со стороны новорожденной звезды. Используя радиообсерваторию ALMA, исследователи обнаружили, что поток, движущийся с меньшей скоростью, и высокоскоростной джет, идущие со стороны звезды, не являются соосными в пространстве, и что быстрый джет сформировался позднее медленного потока. Это позволило команде утверждать, что эти два потока были испущены из разных областей протозвездного диска.

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Новорожденные звезды растут за счет аккреции окружающего их материала, представляющего собой газ и пыль, однако не весь материал в конечном счете оказывается внутри звезды. Часть материала выбрасывается с поверхности будущего светила, формируя потоки материала или джеты, напоминающие в этот период эволюции звезды «плач младенца».

В новой работе Юко Мацусита (Yuko Matsushita), студент магистратуры Университета Кюсю, Япония, и ее команда использовали обсерваторию ALMA для наблюдений структуры потоков, идущих со стороны звезды MMS5/OMC-3 и обнаружили два различных потока, движущихся с разной скоростью. Анализ данных показал, что быстрый джет был испущен примерно 500 лет назад, в то время как медленный поток сформировался еще 1300 лет назад.

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Относительно происхождения потоков материала, испускаемых новорожденной звездой, существуют две основные альтернативные точки зрения. Согласно первой гипотезе, различные по характеру потоки испускаются из разных зон околозвездного диска, а вторая версия предполагает, что сначала звезда испускает быстрый джет, который врезается затем в окружающее звезду облако из газа и пыли, в результате чего формируется вторичный поток материала, движущийся с более низкой скоростью. Результаты, полученные в этом исследовании, свидетельствуют в пользу первой гипотезы, согласно которой потоки материала, извергаемого новорожденной звездой, исходят из различных областей ее околозвездного диска, считают Мацусита и ее коллеги.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее телескоп снял появление звезды.

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