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NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля

Комментариев: 3
Модуль ускорит возвращение на Землю.
Прототип лунного модуля
Прототип лунного модуля
NASA

NASA и компания Northrop Grumman Innovation Systems (NGIS) завершили наземные испытания прототипа будущей орбитальной лунной базы, которая поможет ускорить возвращение астронавтов агентства на Луну.

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Этот орбитальный аванпост, известный как Gateway, является ключевым элементом новой программы Artemis («Артемида») NASA, которая ставит целью высадку астронавтов на поверхность Луны в окрестностях южного полюса к 2024 г. Платформа Gateway будет представлять собой орбитальную лунную базу, с которой астронавты будут совершать высадки на поверхность Луны или предпринимать путешествия к более далеким объектам Солнечной системы.

Командиры экипажей астронавтов NGIS и NASA завершили серию тестов, проводимых на полномасштабной модели прототипа лунной базы, состоящего из двух жилых модулей и атмосферного шлюза. Эти испытания, которые были проведены в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне, являлись частью программы Next Space Technologies for Exploration Partnerships-2 (NextSTEP-2), участие в которой принимает компания Northrop Grumman.

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Дизайн этого прототипа базируется на космическом корабле Cygnus компании Northrop Grumman, который используется для доставки грузов к Международной космической станции. Модель базы оснащена спортивными тренажерами для членов экипажа, системами жизнеобеспечения, туалетом, смотровым окном, камбузом, кубриком, стеллажами для научного оборудования, антирадиационным экраном и автоматизированными рабочими местами, согласно заявлению, опубликованному фирмой Northrop Grumman.

Northrop Grumman является не единственной авиакосмической фирмой, создающей элементы будущей орбитальной лунной базы для NASA. Конкурентами компании по этому направлению разработок в рамках программы NextSTEP-2 являются фирмы Lockheed Martin, Boeing, Sierra Nevada Corp. и Bigelow Aerospace.

Напомним, ранее Lockheed Martin показала проект лунного модуля.

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Теги: NASA, Луна
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 18:45
Оценка:  0
гость
WTF2wtf ----------- типичное свинорылое быдло!!!
Быдло ,которое не знает ни Мировой ни своей Укропии истории!!!
Быдло потомственное, безкультурное и не воспитанное!
Быдло ,безграмотное и раболепское!!!
Быдло ,грязное и нищенское !!!
гость  (аноним)  06.06.2019, 18:37
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 06.06.2019, 18:22 "а хохлонавты будут"

КАЦАПЧЕЛО, ЛЕТАЙ ЧАЩЕ НА SSJ, И СКОРО ВСЕ УЗНАЕШЬ!
гость  (аноним)  06.06.2019, 18:22
Оценка:  0
гость
а хохлонавты будут ??? хохлонавты из Укропии будут???

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