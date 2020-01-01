Подсчитан шанс возникновения жизни на Земле

Моделирование появления жизни просчитали на 100 000 случайных планетах.

Согласно новому исследованию, шансы того, что условия обитания сохранятся достаточно долго для развития сложной жизни, очень велики freepik.com

Новое исследование, включающее моделирование 100 000 случайных планет, предполагает, что случай сыграл важную роль в том, что Земля могла поддерживать обитаемую среду в течение трех-четырех миллиардов лет, необходимых для эволюции сложной жизни.

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Земля не всегда была самым приятным местом для жизни. Его история пронизана ледниковыми периодами, периодами вулканизма и даже странными катастрофическими ударами астероидов.

Циклические массовые вымирания и изменения климата неоднократно приводили жизнь на Земле к краю пропасти. Однако остается необычный факт: нашей родной планете каким-то образом удавалось оставаться постоянно обитаемой в течение последних трех-четырех миллиардов лет - достаточно долго, чтобы одноклеточные формы жизни эволюционировали в людей.

В новом исследовании профессор Тоби Тиррелл, специалист по науке о системе Земли из Университета Саутгемптона, решил пролить свет на то, как нашей планете удалось остаться пригодной для жизни и в какой степени удача могла сыграть роль в ее продолжительном успехе. .

С этой целью профессор Тиррелл использовал суперкомпьютер Iridis, расположенный в Университете Саутгемптона, для моделирования 100 000 случайно разных планет. Затем он смоделировал, как на их эволюционные пути и, следовательно, на их температуру повлияли климатические изменения в течение трех миллиардов лет.

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Эволюция каждой цифровой планеты моделировалась 100 раз, и для каждого прогона в мирах происходили разные случайные события.

Было обнаружено, что из 100 000 планет только одна была способна поддерживать обитаемость для всех 100 своих симуляций. Остальные миры, которые были в состоянии поддерживать температуру, подходящую для поддержания жизни в течение трех миллиардов лет, могли делать это только в некоторых из своих смоделированных историй, и, таким образом, имели вероятность быть обитаемыми.

Было обнаружено, что девять процентов, или 8710, цифровых планет могут быть обитаемыми в течение трех миллиардов лет, по крайней мере, в ходе их 100 смоделированных прогонов. Из них примерно 8000 планет имели вероятность успеха менее 50 из 100, а 4500 планет были пригодны для жизни менее чем в 10 раз из 100 моделирования.

По словам автора, результаты предполагают, что пригодность для жизни на Земле не была простой неизбежностью, а скорее, что наша планета или, скорее, все живущие на ней виды были статистически удачливы в отношении экологических бедствий, которые жизнь была вынуждена терпеть.

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“Теперь мы можем понять, что Земля так долго оставалась пригодной для жизни благодаря, по крайней мере частично, удаче“, - объясняет профессор Тиррелл. “Например, если астероид чуть большего размера упал бы на Землю или сделал это в другое время, то Земля, возможно, полностью потеряла бы свою пригодность для жизни. Другими словами, если бы разумный наблюдатель присутствовал на ранней Земле как жизнь впервые эволюционировал и смог рассчитать шансы, что планета останется пригодной для жизни в следующие несколько миллиардов лет, расчет вполне мог выявить очень низкие шансы“.

Статья была опубликована в журнале Nature Communications Earth & Environment, а профессор Тиррелл рассказывает о своих исследованиях в видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что магнитное поле неоднократно спасало жизнь на Земле.