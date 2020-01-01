Подсчитан шанс возникновения жизни на Земле
Новое исследование, включающее моделирование 100 000 случайных планет, предполагает, что случай сыграл важную роль в том, что Земля могла поддерживать обитаемую среду в течение трех-четырех миллиардов лет, необходимых для эволюции сложной жизни.
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Земля не всегда была самым приятным местом для жизни. Его история пронизана ледниковыми периодами, периодами вулканизма и даже странными катастрофическими ударами астероидов.
Циклические массовые вымирания и изменения климата неоднократно приводили жизнь на Земле к краю пропасти. Однако остается необычный факт: нашей родной планете каким-то образом удавалось оставаться постоянно обитаемой в течение последних трех-четырех миллиардов лет - достаточно долго, чтобы одноклеточные формы жизни эволюционировали в людей.
В новом исследовании профессор Тоби Тиррелл, специалист по науке о системе Земли из Университета Саутгемптона, решил пролить свет на то, как нашей планете удалось остаться пригодной для жизни и в какой степени удача могла сыграть роль в ее продолжительном успехе. .
С этой целью профессор Тиррелл использовал суперкомпьютер Iridis, расположенный в Университете Саутгемптона, для моделирования 100 000 случайно разных планет. Затем он смоделировал, как на их эволюционные пути и, следовательно, на их температуру повлияли климатические изменения в течение трех миллиардов лет.
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Эволюция каждой цифровой планеты моделировалась 100 раз, и для каждого прогона в мирах происходили разные случайные события.
Было обнаружено, что из 100 000 планет только одна была способна поддерживать обитаемость для всех 100 своих симуляций. Остальные миры, которые были в состоянии поддерживать температуру, подходящую для поддержания жизни в течение трех миллиардов лет, могли делать это только в некоторых из своих смоделированных историй, и, таким образом, имели вероятность быть обитаемыми.
Было обнаружено, что девять процентов, или 8710, цифровых планет могут быть обитаемыми в течение трех миллиардов лет, по крайней мере, в ходе их 100 смоделированных прогонов. Из них примерно 8000 планет имели вероятность успеха менее 50 из 100, а 4500 планет были пригодны для жизни менее чем в 10 раз из 100 моделирования.
По словам автора, результаты предполагают, что пригодность для жизни на Земле не была простой неизбежностью, а скорее, что наша планета или, скорее, все живущие на ней виды были статистически удачливы в отношении экологических бедствий, которые жизнь была вынуждена терпеть.
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“Теперь мы можем понять, что Земля так долго оставалась пригодной для жизни благодаря, по крайней мере частично, удаче“, - объясняет профессор Тиррелл. “Например, если астероид чуть большего размера упал бы на Землю или сделал это в другое время, то Земля, возможно, полностью потеряла бы свою пригодность для жизни. Другими словами, если бы разумный наблюдатель присутствовал на ранней Земле как жизнь впервые эволюционировал и смог рассчитать шансы, что планета останется пригодной для жизни в следующие несколько миллиардов лет, расчет вполне мог выявить очень низкие шансы“.
Статья была опубликована в журнале Nature Communications Earth & Environment, а профессор Тиррелл рассказывает о своих исследованиях в видео ниже.
Напомним, ранее сообщалось, что магнитное поле неоднократно спасало жизнь на Земле.
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