Создан быстрый и простой тест на коронавирус

Ученые упростили сбор биоматериала и обнаружение вируса.

Исследователи из Каролинского института разработали метод быстрого, дешевого, но точного тестирования на инфекцию COVID-19. Этот метод упрощает и освобождает тестирование от дорогостоящих шагов реагирования, позволяя масштабировать диагностику. Это делает метод особенно привлекательным для мест и ситуаций с ограниченными ресурсами. Он одинаково интересен для повторного тестирования и для перемещения ресурсов с дорогостоящей диагностики на другие звенья цепочки оказания помощи. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Читай также: Исследование: Коронавирус долго живет в воде

"Мы начали работать над проблемой разработки легкодоступного метода тестирования, как только увидели, что происходит в Азии и Южной Европе, и до того, как ситуация достигла критической точки в Швеции", - говорит главный исследователь Бьорн Рейниус, руководитель исследований Департамента исследований Медицинская биохимия и биофизика в Каролинском институте. "Наш метод был фактически завершен уже к концу апреля, и затем мы сделали все данные в свободном доступе в Интернете".

Распространение нового коронавируса в конце 2019 года в китайском регионе Ухань быстро переросло в глобальную пандемию. Относительно высокая скорость передачи и большое количество бессимптомных инфекций привели к огромной мировой потребности в быстрых, доступных и эффективных диагностических тестах, которые можно было бы проводить как в клинических, так и в неклинических условиях.

Установленные диагностические тесты на COVID-19 основаны на обнаружении вирусной РНК в образцах пациентов, таких как мазки из носа и горла, из которых затем должны быть извлечены и очищены молекулы РНК. Очистка РНК представляет собой серьезное препятствие для процесса тестирования, требуя большого количества оборудования и логистики, а также дорогостоящих химических соединений.

Читай также: Выявлена новая опасность коронавируса

Упрощение существующих методов без заметного ущерба для их точности означает, что можно проводить больше и быстрее тестирования, что поможет снизить скорость передачи и облегчить лечение на ранних стадиях.

Межведомственная исследовательская группа в Каролинском институте разработала методы, которые полностью обходят процедуру выделения РНК, так что после того, как образец пациента был инактивирован посредством нагревания, что делает вирусные частицы более не заразными, он может перейти прямо в лабораторию. диагностическая реакция, обнаруживающая наличие вируса.

По словам исследователей, наиболее важными ключами к успеху метода являются как описанная выше процедура инактивации вирусов, так и новая рецептура раствора, используемого для сбора и транспортировки материала образцов, взятых у пациентов.

"Заменяя буфер для сбора на простые и недорогие составы буфера, мы можем обеспечить обнаружение вирусов с высокой чувствительностью прямо из исходного клинического образца, без каких-либо промежуточных шагов", - говорит д-р Рейниус.

Учреждения и исследовательские группы по всему миру проявили большой интерес к этому методу с момента публикации первой версии научной статьи на сервере препринтов medRxiv. Статью прочитали более 15000 раз еще до того, как она была рецензирована другими исследователями в этой области и официально опубликована в Nature Communications.

"Благодаря низкой стоимости и простоте метода он становится особенно привлекательным вариантом на объектах и ​​в ситуациях с ограниченными ресурсами, но с острой необходимостью тестирования на COVID-19", - говорит он и добавляет: "Я, безусловно, хотел бы посмотрите, что этот тест используется и в Швеции, например, для дешевого периодического тестирования бессимптомных людей, чтобы исключить распространение инфекции".

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.