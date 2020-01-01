На Марс отправят мутировавших астронавтов-качков
В понедельник ученые сообщили, что мутантные "могучие мыши" сохранили свои мышцы во время месячного пребывания на Международной космической станции, а затем вернулись на Землю с телосложением культуриста.
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Полученные данные обещают предотвратить потерю мышц и костей у астронавтов во время длительных космических путешествий, таких как миссии на Марс, а также у людей на Земле, которые прикованы к постели или нуждаются в инвалидных колясках.
В декабре группа исследователей под руководством доктора Се-Джин Ли из лаборатории Джексона в Коннектикуте отправила 40 молодых черных мышей-самок на космическую станцию, запустив их на борту ракеты SpaceX.
В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, Ли сказал, что 24 обычные мыши потеряли значительную мышечную и костную массу в невесомости, как и ожидалось - до 18%.
Но восемь генно-инженерных "могучих мышей", запущенных с удвоенной мускулатурой, сохранили свою массу. Их мускулы были сравнимы с такими же "могучими мышами", которые остались в Космическом центре Кеннеди NASA.
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Кроме того, восемь нормальных мышей, которых лечили в космосе как и "могучих мышей", вернулись на Землю с гораздо более крупными мышцами. Лечение включает блокировку пары белков, которые обычно ограничивают мышечную массу.
Капсула SpaceX вернула всех 40 мышей в хорошем состоянии. По словам Ли, некоторым обычным мышам после возвращения вводили препарат "могучих мышей", и они быстро нарастили больше мышц, чем их необработанные компаньоны.
Напомним, ранее сообщалось, что для полета на Марс хотят вырастить модифицированных астронавтов.
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