Астероид размером с машину пролетел на рекордно малом расстоянии от Земли

Это самый близкий из когда-либо зарегистрированных пролетов астероидов.

Недавно обнаруженный астероид размером с автомобиль совершил самый близкий из известных пролетов к Земле, не задев нашу планету.

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В воскресенье (16 августа) астероид, первоначально обозначенный как ZTF0DxQ, а теперь официально известный астрономам как 2020 QG, пролетел возле Земли на расстоянии всего 2950 километров. Это дает 2020 QG титул самого близкого когда-либо зарегистрированного пролета астероида, который не закончился падением на Землю.

Этот пролет не ожидался и многих застал врасплох. Фактически, Паломарская обсерватория обнаружила астероид примерно через шесть часов после самого близкого сближения с Землей.

"Астероид приблизился незамеченным со стороны Солнца", - сказал Business Insider Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов НАСА. "Мы не ожидали этого".

Близкий пролет также был быстрым, поскольку 2020 QG пролетел около Земли со скоростью 44 400 км / ч. Объект размером с компактный автомобиль, возможно, от 3 до 6 метров в диаметре.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, 2020 QG пролетел над Тихим океаном, далеко к востоку от Австралии, во время его сближения.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Земли пролетел 50-метровый астероид.