Возле Земли пролетел 50-метровый астероид

Космический объект пролетел в 1,73 млн км от нас.

Недавно обнаруженный астероид, размер которого составляет примерно 50 метров, прошел рядом с Землей в субботу, 24 ноября, приблизительно в 9:40 UTC. Этот космический камень, получивший обозначение 2018 WD, прошел мимо нашей планеты на расстоянии примерно в 4,5 дистанции Земля-Луна (lunar distances, LD), или в 1,73 миллиона километров, от нее.

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Астероид 2018 WD относится к семейству Аполлона и был впервые обнаружен 16 ноября 2018 г. при помощи обзора неба Маунт-Леммон (Mount Lemmon Survey, MLS), в котором используется 1,52-метровый рефлектор системы Кассегрена, расположенный в обсерватории Маунт-Леммон, штата Аризона, США. Обзор неба MLS представляет собой один из самых плодотворных обзоров неба в плане обнаружения околоземных объектов. До настоящего времени с его помощью было открыто свыше 50000 малых планет.



Астрономы рассчитали, что абсолютная величина объекта 2018 WD составляет 24,3. Астероид имеет большую полуось примерно в 1,9 астрономической единицы (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца) и орбитальный период примерно в 2,63 года. В субботу этот объект двигался относительно Земли с относительной скоростью в 13,6 километра в секунду.

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Астероид 2018 WD также прошел в субботу мимо Луны примерно в 6:23 UTC, сблизившись с ней в это время до расстояния порядка 3,7 LD (1,42 миллиона километров). В будущем, согласно прогнозам астрономов, новых приближений этого астероида к Земле не ожидается.



По состоянию на 25 ноября было обнаружено в общей сложности 2000 потенциально опасных астероидов, однако ни один из них не находится на курсе столкновения с Землей. Потенциально опасными называют астероиды размерами более 100 метров, которые подходят к нашей планете на расстояние менее 19,5 LD (7,5 миллиона километров).



На настоящее время астрономы открыли более 19200 околоземных объектов. Только в ноябре 2018 г. было обнаружено 184 таких объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA создает новую защиту от астероидов.