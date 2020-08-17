Две школьницы обнаружили новый астероид возле Марса

Астероид обнаружили случайно.

Радхика Лакхани и Вайдехи Векария, две школьницы из Сурата, города в Гуджарате на западе Индии, принимали участие в гражданско-научном проекте с использованием астрономических данных, когда они поняли, что видят что-то новое. Этим чем-то оказался астероид, получивший название 2020 OE6.

Это был волнующий момент для школьниц. “Это была мечта. Я хочу стать космонавтом“, - сказал Векария CNN.

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“У меня дома даже нет телевизора, так что я могу сосредоточиться на учебе“, - сказала Лахани.

Обозначение 2020 OE6 - это стандартизированное название, отражающая дату открытия объекта. Но Лахани и Векария смогут предложить более доступное имя Международному астрономическому союзу, органу, который контролирует все имена в Солнечной системе, и они сказали Reuters, что они были взволнованы этой возможностью.

Лахани и Векария сделали свою находку в рамках кампании гражданского научного проекта под названием “Международное сотрудничество в области астрономических поисков“. Группа связывает людей со всего мира с данными двух ключевых обсерваторий, занимающихся поиском астероидов, Панорамного обзорного телескопа и системы быстрого реагирования (Pan-STARRS) на Гавайях и Catalina Sky Survey в Аризоне. Оба проекта специализируются на частом сканировании огромных участков неба, позволяя недавно увиденным движущимся объектам выделяться на устойчивом фоне звезд.

Девочки открыли новый астероид twitter

Тем не менее, открывать астероиды для человеческих глаз в наши дни необычно. Лакхани и Векарии повезло сделать это, сказал Пол Чодас, возглавляющий Центр изучения околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии. Обычно тяжелую работу по обнаружению неожиданного объекта, движущегося по кадру, оставляют компьютерам.

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Но для этого конкретного астероида у компьютеров не было достаточно информации. Лахани и Векария обнаружили его на снимках, сделанных Pan-STARRS 23 июня. Вид обсерватории представляет собой расположение квадратов с узкими швами между ними, которые закрывают определенные части неба на каждом снимке. И недавно обнаруженный объект провел слишком много времени в этих швах, чтобы алгоритмы обсерватории могли обнаружить его на этих изображениях.

Хотя в ту ночь астероид проскользнул через сеть, ученые рано или поздно обнаружили бы его, сообщил астроном из Гавайского университета Роберт Верик. И оказывается, что недавно обнаруженный астероид уже появлялся раньше: Верик смог отследить его на изображениях, полученных с другой обсерватории для охоты за астероидами, и на изображениях, сделанных в 2013 и 2017 годах, а также в июле 2020 года.

Согласно сообщениям, пандемия коронавируса помешала наградить Лахани и Векарии. Но директор Международного сотрудничества в области астрономических поисков Патрик Миллер, математик из Университета Хардин-Симмонс в Техасе, сказал, что астрономы готовят памятные доски и организует церемонию для девочек в Нью-Дели.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.