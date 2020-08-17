Две школьницы обнаружили новый астероид возле Марса
Радхика Лакхани и Вайдехи Векария, две школьницы из Сурата, города в Гуджарате на западе Индии, принимали участие в гражданско-научном проекте с использованием астрономических данных, когда они поняли, что видят что-то новое. Этим чем-то оказался астероид, получивший название 2020 OE6.
Это был волнующий момент для школьниц. “Это была мечта. Я хочу стать космонавтом“, - сказал Векария CNN.
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“У меня дома даже нет телевизора, так что я могу сосредоточиться на учебе“, - сказала Лахани.
Обозначение 2020 OE6 - это стандартизированное название, отражающая дату открытия объекта. Но Лахани и Векария смогут предложить более доступное имя Международному астрономическому союзу, органу, который контролирует все имена в Солнечной системе, и они сказали Reuters, что они были взволнованы этой возможностью.
Лахани и Векария сделали свою находку в рамках кампании гражданского научного проекта под названием “Международное сотрудничество в области астрономических поисков“. Группа связывает людей со всего мира с данными двух ключевых обсерваторий, занимающихся поиском астероидов, Панорамного обзорного телескопа и системы быстрого реагирования (Pan-STARRS) на Гавайях и Catalina Sky Survey в Аризоне. Оба проекта специализируются на частом сканировании огромных участков неба, позволяя недавно увиденным движущимся объектам выделяться на устойчивом фоне звезд.
Тем не менее, открывать астероиды для человеческих глаз в наши дни необычно. Лакхани и Векарии повезло сделать это, сказал Пол Чодас, возглавляющий Центр изучения околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии. Обычно тяжелую работу по обнаружению неожиданного объекта, движущегося по кадру, оставляют компьютерам.
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Но для этого конкретного астероида у компьютеров не было достаточно информации. Лахани и Векария обнаружили его на снимках, сделанных Pan-STARRS 23 июня. Вид обсерватории представляет собой расположение квадратов с узкими швами между ними, которые закрывают определенные части неба на каждом снимке. И недавно обнаруженный объект провел слишком много времени в этих швах, чтобы алгоритмы обсерватории могли обнаружить его на этих изображениях.
Хотя в ту ночь астероид проскользнул через сеть, ученые рано или поздно обнаружили бы его, сообщил астроном из Гавайского университета Роберт Верик. И оказывается, что недавно обнаруженный астероид уже появлялся раньше: Верик смог отследить его на изображениях, полученных с другой обсерватории для охоты за астероидами, и на изображениях, сделанных в 2013 и 2017 годах, а также в июле 2020 года.
Согласно сообщениям, пандемия коронавируса помешала наградить Лахани и Векарии. Но директор Международного сотрудничества в области астрономических поисков Патрик Миллер, математик из Университета Хардин-Симмонс в Техасе, сказал, что астрономы готовят памятные доски и организует церемонию для девочек в Нью-Дели.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.
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