Найден новый вид динозавров с хрупким скелетом

Динозавр жил 115 миллионов лет назад.

Недавно обнаруженный динозавр, который относят к тероподам, включая мегалозавроидов, аллозавроидов, тираннозавроидов, орнитомимозавров, манирапторанов и птиц, получил название Vectaerovenator inopinatus. Он жил во время мелового периода (около 115 млн лет назад) и, по оценкам, достигал 4 м в длину.

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Окаменелые кости шеи, спины и хвоста нового динозавра были обнаружены в течение нескольких недель в 2019 году в результате трех отдельных открытий на берегу возле Нок-Клифф на острове Уайт, Великобритания.

"Радость от обнаружения обнаруженных нами костей была просто фантастической. Я подумал, что они особенные, и поэтому взял их с собой, когда мы посетили Музей острова динозавров", - сказал Робин Уорд, охотник за окаменелостями, который был со своей семьей на острове Уайт, когда они сделали свое открытие.

"Они сразу поняли, что это что-то редкое, и спросили, можем ли мы подарить их музею для полного исследования. Он выглядел иначе, чем позвонки морских рептилий, с которыми я сталкивался в прошлом", - сказал рядовой охотник за окаменелостями Джеймс Локьер.

Силуэт Vectaerovenator inopinatus с указанием происхождения костей Darren Naish

"Я шел по пляжу, пинал камни и наткнулся на что-то похожее на кость от динозавра", - добавил постоянный охотник за окаменелостями Пол Фаррелл. "Я был действительно шокирован, узнав, что это может быть новый вид".

Vectaerovenator inopinatus имел большие воздушные пространства в некоторых костях, что помогло палеонтологам определить его тероподное происхождение.

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Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет.

"Нас поразило, насколько полым было это животное - оно пронизано воздушными пространствами. Части его скелета, должно быть, были довольно хрупкими", - сказал ведущий автор Крис Баркер, доктор философии. студентка Саутгемптонского университета.

"Данные о динозаврах-тероподах из среднего мелового периода в Европе не так велики, поэтому было действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание разнообразия видов динозавров с этого времени".

"Вполне вероятно, что Vectaerovenator inopinatus жил в районе к северу от того места, где были обнаружены его останки, а туша была вымыта в мелкое море поблизости", - добавляет ученый.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли ранее неизвестный вид динозавров.