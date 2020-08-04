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От ледника Канады откололся айсберг размером с Чернигов

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Это был последний нетронутый таянием ледник страны.
Айсберг откололся от ледника
Айсберг откололся от ледника
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Огромный айсберг размером около 79 км2 откололся от шельфа, возраст которого оценивается более 4000 лет. Это был последний ледник, который не был поврежден глобальным потеплением

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Ученые сообщают, что причиной раскола стали температура воздуха выше нормальной, ветер с берега и открытая вода перед шельфовым ледником.

Группа ученых поместила исследовательские инструменты на шельфовый ледник Милн в Нунавуте в июле прошлого года и планировала вернуться, чтобы собрать их этим летом и изучить, как изменилась стабильность структуры. Но пандемия COVID-19 отменила эту поездку. 

"Мы потеряли не только оборудование, которое сейчас уносится в Северный Ледовитый океан, но и информацию, которую оно записало за то время, когда мы отсутствовали", - сказал гляциолог Карлтонского университета Дерек Мюллер в пятницу.

Канадская ледовая служба сообщила, что шельфовый ледник на северо-западном краю острова Элсмир сократился на 43 процента до 106 кмс 187 км2.

По словам Мюллера, раскол, зафиксированный со спутника, не стал неожиданностью.

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Шельфовый ледник находится во фьорде, защищенном высокими скалами, поэтому он таял не так быстро, как другие. Хотя ему удавалось оставаться целым до прошлой недели, Мюллер сказал, что наблюдал увеличение трещин с тех пор, как впервые начал изучать этот район в 2004 году.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2030 году Земля разогреется из-за таяния вечной мерзлоты.

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Теги: ледник, Канада, глобальное потепление
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