От ледника Канады откололся айсберг размером с Чернигов

Это был последний нетронутый таянием ледник страны.

Огромный айсберг размером около 79 км2 откололся от шельфа, возраст которого оценивается более 4000 лет. Это был последний ледник, который не был поврежден глобальным потеплением

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Ученые сообщают, что причиной раскола стали температура воздуха выше нормальной, ветер с берега и открытая вода перед шельфовым ледником.

Группа ученых поместила исследовательские инструменты на шельфовый ледник Милн в Нунавуте в июле прошлого года и планировала вернуться, чтобы собрать их этим летом и изучить, как изменилась стабильность структуры. Но пандемия COVID-19 отменила эту поездку.

"Мы потеряли не только оборудование, которое сейчас уносится в Северный Ледовитый океан, но и информацию, которую оно записало за то время, когда мы отсутствовали", - сказал гляциолог Карлтонского университета Дерек Мюллер в пятницу.

Канадская ледовая служба сообщила, что шельфовый ледник на северо-западном краю острова Элсмир сократился на 43 процента до 106 км2 с 187 км2.

По словам Мюллера, раскол, зафиксированный со спутника, не стал неожиданностью.

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Шельфовый ледник находится во фьорде, защищенном высокими скалами, поэтому он таял не так быстро, как другие. Хотя ему удавалось оставаться целым до прошлой недели, Мюллер сказал, что наблюдал увеличение трещин с тех пор, как впервые начал изучать этот район в 2004 году.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2030 году Земля разогреется из-за таяния вечной мерзлоты.