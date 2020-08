От ледника Канады откололся айсберг размером с Чернигов

Огромный айсберг размером около 79 км2 откололся от шельфа, возраст которого оценивается более 4000 лет. Это был последний ледник, который не был поврежден глобальным потеплением

Ученые сообщают, что причиной раскола стали температура воздуха выше нормальной, ветер с берега и открытая вода перед шельфовым ледником.

Группа ученых поместила исследовательские инструменты на шельфовый ледник Милн в Нунавуте в июле прошлого года и планировала вернуться, чтобы собрать их этим летом и изучить, как изменилась стабильность структуры. Но пандемия COVID-19 отменила эту поездку.

"Мы потеряли не только оборудование, которое сейчас уносится в Северный Ледовитый океан, но и информацию, которую оно записало за то время, когда мы отсутствовали", - сказал гляциолог Карлтонского университета Дерек Мюллер в пятницу.

Канадская ледовая служба сообщила, что шельфовый ледник на северо-западном краю острова Элсмир сократился на 43 процента до 106 км2 с 187 км2.

Satellite animation, from July 30 to August 4, shows the collapse of the last fully intact #iceshelf in #Canada. The Milne Ice Shelf, located on #EllesmereIsland in #Nunavut, has now reduced in area by ~43%. #MilneIceIsland #seaice #Arctic #earthrightnow #glacier pic.twitter.com/jjs1gawoxA