На Венере открыли активные вулканы

Найдено 37 активных вулканов на планете.

Новое исследование идентифицировало 37 недавно активных вулканических структур на Венере. Исследование предоставляет доказательства того, что Венера все еще является геологически активной планетой. 20 июля 2020 года в журнале Nature Geoscience была опубликована научная статья о работе, которую провели исследователи из Университета Мэриленда и Института геофизики в ETH Цюрих, Швейцария.

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“Это первый раз, когда мы можем указать на конкретные структуры и сказать: Посмотрите, это не древний вулкан, а действующий сегодня, возможно, бездействующий, но не мертвый“, - сказал Лоран Монтези, профессор геологии и соавтор исследовательской работы. “Это исследование значительно меняет представление о Венере с по большей части неактивной планеты на планету, внутренняя часть которой все еще колеблется и может питать многие активные вулканы“.

Ученые уже давно знают, что у Венеры поверхность моложе, чем у планет, таких как Марс и Меркурий. Свидетельство теплой внутренней и геологической активности указывает на то, что поверхность планеты имеет форму кольцеобразных структур, известных как короны, которые образуются, когда струи горячего материала глубоко внутри планеты поднимаются через слой мантии и кору. Это похоже на то, как мантийные перья образовывали вулканические Гавайские острова.

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Но считалось, что короны на Венере, вероятно, были признаками древней активности, и что Венера достаточно охладилась, чтобы замедлить геологическую деятельность во внутренней части планеты и настолько упрочнить кору, что любой горячий материал из глубины не сможет пробить ее. Кроме того, точные процессы, посредством которых мантийные плюмы образовывали короны на Венере, и причины различий между коронами были предметом дискуссий.

В новом исследовании ученые использовали численные модели термомеханической активности под поверхностью Венеры для создания трехмерного моделирования образования корон с высоким разрешением. Их моделирование обеспечивает более детальное представление о процессе, чем когда-либо прежде.

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Результаты помогли Монтеси и его коллегам выявить особенности, которые присутствуют только в недавно активных коронах. Затем команда смогла сопоставить эти особенности с теми, которые наблюдались на поверхности Венеры, обнаружив, что некоторые изменения в коронах на планете представляют различные этапы геологического развития. В исследовании приводятся первые доказательства того, что короны на Венере все еще развиваются, что указывает на то, что внутренняя часть планеты все еще продолжает расти.

“Повышенная степень реализма в этих моделях по сравнению с предыдущими исследованиями позволяет выявить несколько этапов эволюции короны и определить диагностические геологические особенности, присутствующие только в активных в настоящее время коронах“, - сказал Монтеси. “Мы можем сказать, что по крайней мере 37 корон были очень активны в последнее время“.

Активные короны на Венере сгруппированы в нескольких местах, что указывает на районы, где планета наиболее активна, что дает представление о работе внутреннего пространства планеты. Эти результаты могут помочь определить целевые районы, где геологические инструменты должны быть размещены в будущих миссиях на Венере, например, европейский EnVision, запуск которого запланирован на 2032 год.

Напомним, ранее сообщалось, что ветры Венеры влияют на ее вращение.