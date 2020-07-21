На Венере открыли активные вулканы
Новое исследование идентифицировало 37 недавно активных вулканических структур на Венере. Исследование предоставляет доказательства того, что Венера все еще является геологически активной планетой. 20 июля 2020 года в журнале Nature Geoscience была опубликована научная статья о работе, которую провели исследователи из Университета Мэриленда и Института геофизики в ETH Цюрих, Швейцария.
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“Это первый раз, когда мы можем указать на конкретные структуры и сказать: Посмотрите, это не древний вулкан, а действующий сегодня, возможно, бездействующий, но не мертвый“, - сказал Лоран Монтези, профессор геологии и соавтор исследовательской работы. “Это исследование значительно меняет представление о Венере с по большей части неактивной планеты на планету, внутренняя часть которой все еще колеблется и может питать многие активные вулканы“.
Ученые уже давно знают, что у Венеры поверхность моложе, чем у планет, таких как Марс и Меркурий. Свидетельство теплой внутренней и геологической активности указывает на то, что поверхность планеты имеет форму кольцеобразных структур, известных как короны, которые образуются, когда струи горячего материала глубоко внутри планеты поднимаются через слой мантии и кору. Это похоже на то, как мантийные перья образовывали вулканические Гавайские острова.
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Но считалось, что короны на Венере, вероятно, были признаками древней активности, и что Венера достаточно охладилась, чтобы замедлить геологическую деятельность во внутренней части планеты и настолько упрочнить кору, что любой горячий материал из глубины не сможет пробить ее. Кроме того, точные процессы, посредством которых мантийные плюмы образовывали короны на Венере, и причины различий между коронами были предметом дискуссий.
В новом исследовании ученые использовали численные модели термомеханической активности под поверхностью Венеры для создания трехмерного моделирования образования корон с высоким разрешением. Их моделирование обеспечивает более детальное представление о процессе, чем когда-либо прежде.
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Результаты помогли Монтеси и его коллегам выявить особенности, которые присутствуют только в недавно активных коронах. Затем команда смогла сопоставить эти особенности с теми, которые наблюдались на поверхности Венеры, обнаружив, что некоторые изменения в коронах на планете представляют различные этапы геологического развития. В исследовании приводятся первые доказательства того, что короны на Венере все еще развиваются, что указывает на то, что внутренняя часть планеты все еще продолжает расти.
“Повышенная степень реализма в этих моделях по сравнению с предыдущими исследованиями позволяет выявить несколько этапов эволюции короны и определить диагностические геологические особенности, присутствующие только в активных в настоящее время коронах“, - сказал Монтеси. “Мы можем сказать, что по крайней мере 37 корон были очень активны в последнее время“.
Активные короны на Венере сгруппированы в нескольких местах, что указывает на районы, где планета наиболее активна, что дает представление о работе внутреннего пространства планеты. Эти результаты могут помочь определить целевые районы, где геологические инструменты должны быть размещены в будущих миссиях на Венере, например, европейский EnVision, запуск которого запланирован на 2032 год.
Напомним, ранее сообщалось, что ветры Венеры влияют на ее вращение.
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