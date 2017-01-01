NASA разрабатывает проект пилотируемой миссии на Венеру

О колонизации Венеры пока разговор не идет.

Не только Марс представляет собой привлекательную цель для полета пилотируемых кораблей.

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Всем известно, что Венера – это совсем не уютное и не гостеприимное место. Температура на ее поверхности достаточна для того, чтобы плавился свинец, атмосфера ее крайне коррозионна, а давление, благодаря плотной атмосфере, соответствует давлению, которое на Земле имеет мемто на глубине 900 метров под водой. Тем не менее, NASA вынашивает планы пилотируемой миссии к нашей более близкой к Солнцу соседки, сообщает phys.org. High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC), то есть «Оперативная концепция высокой высоты Венеры», предусматривает отправку астронавтов на Венеру. Хотя на поверхности планеты господствуют температуры около 460 градусов Цельсия, в высоких слоях атмосферы условия для людей могут быть значительно более комфортными.

Сроки такой миссии пока что никто не называет, поэтому концепцию следует воспринимать скорее, как долгосрочные планы. Технически такая экспедиция могла бы стать выполнимой уже сегодня, но предварительно обязательно нужно провести небольшую разведывательную миссию. Астронавты венерианской экспедиции могли бы размещаться на парящих в верхних слоях атмосферы планеты воздушных кораблях, то есть проверить возможность организации более длительных и даже постоянных баз на Венере. А верхние слои атмосферы Венеры считаются местом, с наиболее приближенными к земным условиями в Солнечной системе.

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На высоте около 55 километров атмосферное давление примерно соответствует земному, на уровне вершины горы Килиманджаро. Температуры же там господствуют в пределах 20-30 градусов Цельсия. К тому же атмосфера Венеры на такой высоте еще достаточно плотная для того, чтобы защищать людей от космического излучения, а солнечный свет, который по причине меньшего расстояния до нашей звезды оказывается сильнее, мог бы служить в качестве источника энергии. А базовые воздушные корабли могли бы передвигать я над планетой с помощью ветра. При этом их можно было бы наполнять пригодной для дыхания газовой смесью, так как она в плотной венерианской атмосфере способная обеспечить достаточную подъемную силу.

Но при этом необходимо предусмотреть защиту такого дирижабля от коррозии вследствие воздействия присутствующей в атмосфере Венеры серной кислоты. Справедливости ради нужно сказать, что такая защита уже сейчас сложностей не представляет - достаточно обеспечить внешнее покрытие тефлоном или другими синтетическими материалами. С помощью защитных химических костюмов и систем обеспечения дыхания люди смогли бы работать даже на открытых площадках таких исследовательских дирижаблей. Теоретически вполне допустимо даже то, что в венерианской атмосфере могут существовать внеземные формы жизни. Ведь некоторые земные организмы вполне способны выживать в тех суровых условиях.

Напомним, ранее Стивен Хокинг предрек Земле судьбу Венеры.