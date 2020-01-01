NASA вводит новые правила защиты Луны и Марса от микробов с Земли

Две временные директивы направлены на предотвращение биологического загрязнения.

9 июля NASA выпустило две Временные директивы (NID), в которых детально изложены новые требования к полетам людей и роботов на Луну и Марс. Эти директивы были приняты для защиты планетных тел от любого возможного биологического загрязнения, которое может возникнуть на Земле и, в конечном счете, помешать научным исследованиям (или дополнительно, в случае Марса, также предотвратить попадание любого возможного биологического материала домой на Землю).

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Один из недавно объявленных NID посвящен потенциальной проблеме прямого биологического загрязнения - загрязнения, доставляемого с Земли другому планетарному объекту, - в будущих полетах на Луну. Второй NID касается Марса и охватывает как прямое, так и обратное загрязнение (тип, доставленный на Землю из другого космического тела).

По словам представителей NASA, эти NID были созданы с учетом интересов трех конкретных космических сообществ.

"Мы пытаемся сбалансировать интересы научного сообщества, интересы сообщества исследователей и людей", - заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

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Важно, объяснил глава NASA, что в будущих миссиях остается "нетронутая среда, поэтому мы имеем возможность знать, что то, что мы обнаруживаем в будущем, не было оставлено нами… Мы должны убедиться, что провели инвентаризацию всех видов биологического вещества и даже небиологического вещества - например, органики - которые могут оставить на Луне нечто, что может стать проблемой для будущих исследований".

"Мы отправимся на Луну и на самом деле останемся на Луне, и определенные части Луны, с научной точки зрения, должны быть защищены больше, чем другие части Луны, от прямого биологического загрязнения", - добавил Бриденстайн.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало скафандры для полета на Луну и Марс.

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