Марс и Луна максимально приблизятся друг к другу

Но только визуально.

Марс будет виден рядом с Луной MyShared.ru

Сближение Марса и Луны можно увидеть в вечернем небе 18 октября.

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Луна, которая находится в фазе первой четверти, будет видна рядом с ярко-красным Марсом. Марс настолько яркий, что его легко можно увидеть даже рядом с Луной..

Астрономы отмечают, что на небе светила "окажутся всего в двух градусах друг от друга".

Наблюдать эту яркую пару можно 17 и 18 октября 2018 над южным небосклоном сразу после захода Солнца с 17:30 и до полуночи. После полуночи оба светила скроются из нашего поля зрения, уйдут за горизонт.

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В настоящее время Луна и Марс располагаются в зодиакальном созвездии Козерога. Правее (западнее) низко у горизонта сияет Сатурн.

При ясной безоблачной погоде небесный дуэт Луны и Марса на закатном темно-синем сумеречном небе будет выглядеть очень эффектно. Можно наблюдать невооруженным глазом, в бинокль и фотографировать.

Напомним, Марс рекордно близко приблизился к Земле 31 июля.