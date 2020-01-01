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Сегодня можно увидеть последнее суперлуние 2020 года

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Суперлуние можно увидеть этой ночью.
Последнее суперлуние года можно увидеть сегодня
Последнее суперлуние года можно увидеть сегодня
The Virtual Telescope Project)

7 мая можно увидеть последнее суперлуние года. Хотя Луна официально станет полной в 13:45 по Киеву, наблюдать ее можно и вечером. 

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Полнолуние настает всего через 32 часа после того, как Луна достигла перигея, или самой близкой точки к Земле на своей орбите. Это называется Суперлунием.

Вы увидите очень тонкую разницу в размере Луны, поскольку суперлуния кажутся на 7% больше и на 15% ярче, чем обычная полная луна. 7 мая суперлуние будет иметь около 33 дуговых минут (0,55 градуса) в поперечнике, по сравнению с обычными 31 дуговыми минутами (0,52 градуса).

НАСА говорит, что это будет последнее суперлуние 2020 года после череды больших, чем обычно, лун в начале года, в феврале, марте и апреле.

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Теги: суперлуние, Луна
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