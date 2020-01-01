Сегодня можно наблюдать самое близкое Суперлуние 2020 года

Не забудьте посмотреть на небо вечером.

Во вторник (7 апреля) в 20:08 по киевскому времени Луна будет находиться в ближайшей точке к Земле в 2020 году. Наш спутник будет на расстоянии 356 907 километров. А через 8 часов и 35 минут Луна официально станет полной.

Читай также: Опубликованы яркие фото "суперлуния" со всего мира

Хотя полнолуние теоретически длится всего мгновение, этот момент незаметен для обычного наблюдения, и в течение суток до и после большинство говорят о том, что Луна полная, хотя, если вы посмотрите достаточно внимательно, что в ночь на понедельник и на среду луна будет казаться немного округлой по сравнению с ночью во вторник.

То, что когда-то называлось "перигейским полнолунием", теперь называют "суперлунием".

Кроме того, почти полное совпадение полнолуния во вторник с перигеем (ближайшая точка) приведет к значительному увеличению приливов и отливов океана; приливы будут выше, чем обычно, а отливы будут ниже, чем обычно.

Любой прибрежный шторм в море в это время почти наверняка усугубит проблемы прибрежных наводнений. Такой экстремальный прилив известен как весенний прилив перигея. Хотя слово "весна" происходит от немецкого "springen", что означает "подпрыгивать", и не является отсылкой на время года.

Напомним, ранее сообщалось, что 2019 год начался с кровавой суперлуны.