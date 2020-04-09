NASA хочет построить на Луне гигантский телескоп

Телескоп хотят построить на обратной стороне Луны.

NASA только что выдало новый раунд грантов для своих грядущих инновационных космических проектов . Один из них - план установки радиотелескопа длиной 1 километр в кратер на противоположной стороне Луны.

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Радиотелескоп Лунного кратера (LCRT) мог бы измерять длины волн и частоты, которые не могут быть обнаружены с Земли из-за ионосферы или различных других радиошумов, окружающих нашу планету.

Если планы относительно LCRT станут реальностью - и новые грантовые средства могут приблизить их к этому - это будет самый большой радиотелескоп в Солнечной системе.

"LCRT мог бы сделать огромные научные открытия в области космологии, наблюдая за ранней вселенной в диапазоне длин волн 10–50 м (полосе частот 6–30 МГц), который до сих пор не исследовался людьми", - пишет технолог робототехники Саптарши Бандйопадхайя из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в своем проекте.

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Согласно планам, роботизированные дроны должны были выстелить проволочную сетку диаметром около 1 километра внутри лунного кратера, диаметр которой мог быть до 5 километров. Подвесной приемник в центре кратера завершит работу системы.

Все может быть автоматизировано без каких-либо людей-операторов, что в свою очередь будет означать более легкую и менее дорогую полезную нагрузку для проекта.

Это все еще на самой ранней стадии планирования, и пока не ясно, какой именно кратер будет использоваться для работы, но это интригующая концепция, за которой мы будем следить в ближайшие годы.

Самый большой радиотелескоп здесь на Земле - это Сферический Телескоп или FAST, который имеет диаметр 500 метров. Если LCRT со временем будет построен, он будет в два раза шире.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы поставили под сомнение происхождение Луны.