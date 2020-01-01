Фото дня: Телескоп NASA заснял галактику-каннибала
Хаббл сделал фото спиральной галактики NGC 4651.
Космическое агентство NASA опубликовало фото спиральной галактики NGC 4651, которая находится в 93 млн световых лет от нас..
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NGC 4651 находится в созвездии Волосы Вероники и относится к классу галактик с узкими филаментами.
Но самое интересное в этой галактике, что она поглотила меньшую по размерам соседку.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало Столпы творения.
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