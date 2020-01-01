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Фото дня: NASA показало Столпы творения

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Новый снимок раскрывает Туманность Орла с неизвестной стороны.

Столпы творения в инфракрасном свете
Столпы творения в инфракрасном свете
NASA

Человеческие глаза могут видеть только небольшую часть радиации, излучаемого объектами вокруг нас. Мы называем этот широкий спектр излучения электромагнитным спектром, а часть, которую мы видим - видимым светом.

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На этом снимке космического телескопа Хаббла исследователи вновь обратились к одному из самых знаковых и популярных изображений Хаббла - Столпам творения Туманности Орла.

Здесь столбы видны в инфракрасном свете, который проникает сквозь затемняющую пыль и газ и открывает незнакомый - но столь же удивительный - вид на столбы. Наиболее известным изображением является столб в видимом свете.

Старый снимок Столпов творения
Старый снимок Столпов творения
NASA

На новом снимке весь кадр усеян яркими звездами, и обнаруживаются маленькие звезды, формирующиеся в самих столбах. Призрачные очертания колонн кажутся гораздо более тонкими и вырисовываются на фоне жуткой голубой дымки.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы сфотографировали в космосе "Столпы Разрушения".

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Теги: NASA, Хаббл, телескоп, астрономия, космос
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