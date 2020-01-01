В янтаре нашли голову самого маленького динозавра

Динозавр жил на Земле около 99 млн лет назад.

Голова летающего динозавра, который был едва ли больше пчелиного колибри, обнаружена в янтаре возрастом 99 миллионов лет. Кусок полированного янтаря размером всего 31 мм на 20 мм на 8,5 мм был найден в провинции Качин в северной части Мьянмы, где все чаще находят окаменелости, заключенные в янтарь.

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Этот маленький ископаемый микродинозавр по имени Oculudentavis khaungraae относится к середине мелового периода, со стадии, известной как сеноман. Череп выглядит поразительно похожим на птичий, а некоторые особенности указывают на то, что Oculudentavis связан с ранними предками современных птиц. Окаменелость также, похоже, сохранила часть исходного телесного материала динозавра.

Исследователи из Китая и США, которые изучали ископаемое, подвергли его КТ-анализу (компьютерной томографии, которая использует рентгеновские лучи для получения серии поперечных изображений образца) для изучения внутренней структуры. Но янтарь достаточно чистый, что многие из особенностей можно увидеть невооруженным глазом и ручной линзой.

Голова в янтаре Han Zhixin

Oculudentavis имеет длинный тонкий клюв, полный рот острых как иголки зубов и массивные глаза. В отличие от большинства окаменелостей, в которых исходный материал заменен другими минералами, череп по-прежнему состоит из фактической кости, хотя его микроструктуру и возможное содержание клеток еще предстоит проанализировать.

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Также сохраняется часть кожи неба и языка, в том числе небольшие заостренные папиллы на его поверхности. У современных воробьиных птиц, таких как малиновка, эти шишки языка направлены назад и препятствуют выходу добычи изо рта.

К сожалению, остальная часть тела животного не сохранилась. Возможно, она существует в другом янтарном фрагменте, ожидающем открытия.

Открытие невероятно захватывающее по ряду причин. Без сомнения, это динозавр, который находится на ранней ветви эволюционного дерева, которое ведет к современным птицам. Фактически, анализ авторов предполагает, что он довольно близок к самому известному из всех птиц-динозавров, археоптериксу, который относится к более раннему позднеюрскому периоду около 150 миллионов лет назад и был назван первой птицей.

Реконструкция головы Han Zhixin

Oculudentavis также невероятно маленький. Фактически, с черепом длиной всего 15 миллиметров, он должен считаться самым маленьким из всех динозавров. Хотя он, конечно, не взрослый, он ни в коем случае не несовершеннолетний, что означает, что он, вероятно, не вырос бы намного больше.

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Исследователи отмечают, что животные, которые становятся намного меньше, как правило, происходят из изолированной среды, такой как острова. Например, когда-то были карликовые мамонты на Крите, Сардинии и Кипре. Геологи предположили, что янтарные залежи Мьянмы были сформированы на острове, который был частью вулканической дуги на краях древнего океана Thethys.

Открытие Oculudentavis является еще более захватывающим, потому что это было найдено в янтаре. Почти все окаменелости образуются из твердых остатков животных и растений: костей и зубов. Но янтарь сохранил некоторые мягкие ткани динозавра, что делает его очень маловероятным ископаемым.

Даже Майкл Крайтон, автор "Парка юрского период", не мог представить себе динозавра в янтаре. Вместо этого в его фантастическом стремлении воскресить динозавров предполагалось, что кровососущий комар с брюшком, полным крови динозавров и ДНК динозавров, окажется в липкой смоле.

Но не все динозавры были большими, и один несчастный Oculudentavis khaungraae, самый маленький из них всех, оказался в неправильном месте в неподходящее время в лесу в нынешней Мьянме.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном куске янтаря обнаружили сразу 40 беспозвоночных.